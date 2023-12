Kim Loaiza admite que infidelidad fue estrategia: anuncia retiro

• La influencer menciona que lanzará la edición Deluxe de su álbum

México.- Este fin de semana la cantante e influencer, Kim Loaiza compartió su álbum debut X Amor en medio de una presunta infidelidad por parte de su pareja Juan de Dios Pantoja.

Pero esta tarde, la originaria de Mazatlán ha compartido un video en el que se despide de sus seguidores y admite que la infidelidad se trató de una estrategia publicitaria para su lanzamiento.

“Yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de JD le quitaría credibilidad a mi palabra. Sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije la tomé hace tiempo. Sé que me dejé llevar y no debí participar. Sé que en este punto no me van a creer nada…”, se escucha decir a Kim en su video el cual ya suma un millón de vistas.

Y es que a lo largo del video, Loaiza menciona que su retiro se debe a que quiere convivir más con sus hijos, Juanito y Kima a quienes les dedicó la canción “Kimby”.

Ante ello, Kim Loaiza también agregó que en este tiempo no ha visto mucho a su familia por estar en constantes viajes.

Finalmente, la influencer menciona que lanzará la edición Deluxe de su álbum y además su línea de maquillaje, pero dejó en claro que esto no significa que volverá a hacer contenido.

Además adelantó que su gira “La Despedida” será para complacer a los fans que siempre la quisieron ver sola en el escenario. Aquí lo que compartió en su canal de YouTube.

Con información de 24 Horas

Foto: TV Azteca