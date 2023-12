Kate del Castillo confiesa que no quería casarse con Aarón Díaz

• La actriz mexicana aseguró que se sintió muy presionada

México.- La actriz mexicana Kate del Castillo confesó que no quería casarse con el actor Aarón Díaz; aseguró que se sintió muy presionada.

La reconocida actriz Kate del Castillo se ha robado la atención por haber lanzado una gran serie de declaraciones sobre distintos ámbitos de su vida, sin embargo, hubo uno que sigue dando de qué hablar y es sobre su relación que tuvo con el actor Aarón Díaz.

Desde el comienzo de este romance ambos se mantuvieron en el ojo del huracán debido a la diferencia de edades pues ella era mayor por 10 años lo que hizo que muchos pusieran atención a este amor.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Castillo habló sobre sus experiencias que ha tenido con hombres menores que ella:

“Yo siempre digo que es botox para el cuerpo, una juventud, alguien sexualmente activo es muy atractivo, pero creo que fueron circunstancias totalmente diferentes, me dieron un aprendizaje enorme en mi vida”, aseguró.

De igual manera confesó que nunca quiso casarse con Aarón Díaz, sin embargo, explicó que lo hizo por la presión que sintió:

“Aarón es un chico que es puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí, me casé muy presionada, ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo”, comentó.

De igual manera reveló que a diferencia de ella, Díaz si quería tener bebés de inmediato:

“Él quería tener hijos luego, luego y yo ya sabía que no quería tener hijos y fue así de: ¿qué parte no entendiste cuando andábamos?”, agregó.

Por otra parte resaltó que Aarón es un gran padre y que eso no quiere quitárselo a nadie por eso mismo fue directa desde el inicio con él:

“Él es un gran padre y yo no le voy a quitar eso a nadie, por eso soy de frente y quiero esto”, concluyó.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial