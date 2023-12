James Gunn confirma a Nicholas Hoult como Lex Luthor 

• Marcará un verdadero punto de partida para el nuevo futuro de este proyecto

Estados Unidos.- El director James Gunn ha confirmado al actor Nicholas Hoult como el nuevo villano Lex Luthor para la cinta de Superman Legacy.

Lo anterior aunque no sea la primera producción de este universo marcará un verdadero punto de partida para el nuevo futuro de este proyecto, así lo consideró Gunn.

Lo que antes solo había sido un rumor, la mañana de este lunes se ha vuelto realidad después de que James confirmara oficialmente a Hoult como el nuevo Luthor creando un montón de expectativas tras esta revelación.

Lo anterior se dio a conocer por medio de la cuenta de Instagram del director en la que compartió una imagen con el artista y algunas palabras para él:

“Sí, finalmente puedo responder, @nicholashoult es Lex Luthor en #SupermanLegacy y no podría estar más feliz. Salimos a cenar anoche para celebrar y discutir cómo podemos crear un Lex que será diferente a cualquier cosa que hayas visto antes y que nunca olvidarás”, se leyó.

Asimismo subrayó que anteriormente no había hecho oficial la noticia porque aun todo se encontraba en charlas:

“Aunque estábamos discutiendo sobre ello, no era definitivo hasta hace un par de días y no quiero decir a todos algo que no es seguro. De todos modos, aquí está Lex, uno de mis personajes favoritos en el DCU”, concluyó.

Cabe resaltar que anteriormente Nicholas Hoult había buscado ser Batman e incluso Superman, pero el destino lo ha llevado ahora a ser el villano de los comics quien es amado y odiado por otros tantos.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial