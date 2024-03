Hospitalizan a Javier Bátiz por neumonía

• De acuerdo a su esposa, Claudia Madrid, el rockero mexicano informó que desde el hace algunos días comenzó con algunas molestias durante su estancia en la Ciudad de México

México.- Este jueves 29 de febrero el guitarrista, Javier Bátiz, quien tiene 79 años, fue internado en un hospital de Tijuana a causa de una neumonía .

De acuerdo a su esposa, Claudia Madrid, el rockero mexicano informó que desde el hace algunos días comenzó con algunas molestias durante su estancia en la Ciudad de México.

Pero no fue hasta que emprendió el viaje de la capital del país a Tijuana en el que comenzó a sentirse mal, relató.

“Lo llevamos a consulta ayer (29 de febrero) y pues ya no me lo dejaron salir por una neumonía”, detalló.

“Está estable. Saldrá de esta, estoy segura. Él es un hombre fuerte y tiene mucho que dar. Estoy preocupada por mi viejito chulo, mi corazón entero, mi marido”, agregó.

Durante la transmisión que realizó mediante su cuenta de Facebook, Madrid informó que le harían una serie de estudios debido a que le encontraron agua tanto en pulmones como en el corazón.

“Le van a hacer un ultrasonido del corazón porque le encontraron agua. No está grave, saldrá de esta; no está grave, no está grave”, afirmó.

En sus redes sociales, la familia de Javier Bátiz publicó el número de cuenta de la esposa para quienes gusten apoyar durante su hospitalización.

De igual manera ha recibido múltiples mensajes de apoyo y piden por su pronta recuperación.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial