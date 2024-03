Danna Paola asusta a sus fans tras aparecer con nebulizador

• La cantante comunicó que salió positiva a influenza y bronquitis

México.- La cantante Danna Paola asustó a todos sus seguidores después de que apareciera en sus redes sociales utilizando un nebulizador.

Malas noticias han envuelto al fandom de la cantante mexicana Danna Paola, esto después de que apareciera en sus redes sociales utilizando un nebulizador mientras se encontraba reposando en su cama.

Lo anterior ocurrió después de que por medio de su cuenta de Instagram @dannapaola compartiera unas fotografías que asustaron a todos sus seguidores en las que mostró una prueba y saliera portando una mascarilla para inhalar un medicamento.

“Empezábamos bien… un giro en la trama me dejó tumbada en cama… el universo me dijo para ya y me paró con freno de mano”, escribió en su descripción de la publicación.

De igual manera, comunicó que salió positiva a influenza y bronquitis, por lo que consideró que han sido días muy “heavys”.

“Me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos… entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana, dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente, todo esto me está sirviendo mucho para re analizar y re valorar lo importante que es la salud”, se leyó.

De igual manera, enfatizó en que sin la salud los seres humanos no son nada: “A veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mi… so no está bien… toca parar, toca cuidar al templo, pa brillar bonito”, reflexionó.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial