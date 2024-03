Foros superan exceptivas

DESDE EL SUR

Armando Chacón

Comenzamos… Los Diálogos por la Transformación de Chiapas “ La Nueva ERA”, que coordinó el experto político Juan Carlos Gómez Aranda, rompió con todas las expectativas, se realizaron 31 foros en diferentes partes de nuestra entidad. Estos foros, concluyeron ayer, donde participaron organizaciones sociales, empresarios, periodistas, ganaderos, transportistas, académicos, estudiantes, profesionistas, campesinos, indígenas, deportistas, pueblo en general, sirvió para expresar opiniones, propuestas en todos los temas de interés ciudadano, todas las voces fueron tomadas en cuenta. Lo expresado en estos foros servirá de base para hacer el programa de trabajo del candidato a la gubernatura de Chiapas por la coalición “Sigamos Haciendo Historia por Chiapas”, Eduardo Ramirez Aguilar. Juan Carlos Gómez Aranda nuevamente ha demostrado capacidad para cumplir correctamente la primera encomienda que le dio Lalo Ramírez. Esto apenas comienza…

Continuamos… Mucho trabajo va tener la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Electoral y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), ya que en varios municipios chiapanecos los aspirantes están actuando con todo impunidad. Para empezar, aquí exponemos un caso el de Tapilula donde el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el junior Rosemberg Díaz Utrilla, hijo del alcalde de ese municipio ubicado en la zona Norte de la geografía chiapaneca, fue a ofrecer en la comunidad de Jacona que les pavimentaría las calles inmediatamente, pero a cambio de comprometer el voto para él. Por supuesto que esta obra se hará con recursos del erario municipal. Este hecho, nos dijeron, está documentado en un video que tienen los comuneros cuando el junior llegó a ese lugar, donde con todo cinismo ofrece obras y favores a cambio de votos. Es del dominio público que en Tapilula el alcalde y sus hijos se burlan de la ley y cuentan con una serie de denuncias ante la Auditoria Superior del Estado (ASE), en la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), señalamientos presentados por la sindicó municipal, por regidores y por la población. En Tapilula la única ley que vale es la ley que impone el alcalde y sus hijos. En este proceso electoral, el ambiente está muy tenso debido a que el presidente de ese municipio, Rosemberg Díaz Sánchez quiere imponer como su sucesor a su hijo y los otros candidatos no se quieren dejar, la lucha electoral será violenta. Por eso la advertencia del pueblo tapilulteco, “sí las autoridades no actúan en contra de Rosemberg Diaz y sus vástagos, transgresores de la ley, este municipio se podría convertir en uno de los más violentos en el estado”. Acusan que el alcalde tiene un grupo de choque, son gente armada, por eso se registran en ese lugar constantemente asaltos a comercios, empresas, gasolinera, al banco, mientras los elementos de la policía municipal no hacen nada al respecto. La gente de Tapilula y de los lugares colindantes, se preguntan que personaje es el que protege a este alcalde y a sus hijos, ya que es intocable a pesar de las constantes denuncias en su contra. Las autoridades del ramo tienen que actuar y no permitir que esta banda formada por la familia del alcalde, violente la zona…

Terminamos… En Comitán de Domínguez el alcalde con licencia Mario Antonio Guillén Domínguez, mejor conocido en el bajo mundo como el Sr Fox, presume que ya tiene “amarrada” la reelección. El Sr Fox va por enésima ocasión en busca de la alcaldía de ese Pueblo Mágico ahora con los colores del Partido del Trabajo (PT), cuando aún no ha entregado cuentas claras del ejercicio del presupuesto municipal que ha manejado. El Sr Fox desde hace tiempo anda en campaña y a pesar de que la ley electoral marca que será a partir del último día de abril cuando inicien las campañas para alcaldías, el sigue reuniéndose con organizaciones para presumir los logros de su administración, sigue con su activismo proselitista apoyado por el candidato a una diputación federal por el PT, el diablito Roberto Albores Gleason. La contienda por la alcaldía de Balún Canán será únicamente entre dos contendientes, Fox y la candidata de Morena, Lucia Ortiz Albores. Lucia lleva la enorme responsabilidad de luchar por los intereses de las mujeres no solamente de Comitán, sino de Chiapas, debe recordar que es tiempo de mujeres. Se comenta sobre una reunión secreta entre Fox y Lucia Ortiz, donde habrían pactado dejar el camino abierto a Mario Guillen. De ser cierto que existe un pacto entre los dos, Lucia estaría destrozando la confianza y el apoyo que le están brindando las mujeres. Kanter que va por el partido verde, no es competencia, es cartucho quemado…

De Salida… Aunque no es un asunto estatal, sino de índole federal que debe atender la SEGOB y la Secretaria de Educación Pública, hasta anoche, las titulares de la Secretaria General de Gobierno y la Secretaria de Educación Estatal, Cecilia Flores y Rosa Aidé Domínguez, no habían emitido algún comunicado sobre las movilizaciones del magisterio federalizado. Los democráticos mantenían su amenaza de que a partir de las 10 de la mañana de hoy, bloquearán los accesos a las principales ciudades de nuestra entidad, también la toma de carreteras y casetas de peaje. De persistir esta situación, las y los maestros ocasionarán un caos ya que hoy comenzará la temporada vacacional. Elementos del Grupo Interinstitucional de la Policía arrancó ya el Operativo Semana Santa 2024, para resguardar la seguridad de la población local y de los visitantes, tanto en el transito en carreteras y en los destinos turísticos. El comportamiento del magisterio deja mucho que desear…….Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.