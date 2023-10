Fallece Burt Young, actor que diera vida a ‘Paulie’ en Rocky

Su deceso se dio el 8 de octubre, pero la información se compartió por su hija al periodico New York Times

Estados Unidos.- Burt Young, actor conocido por el papel de Paulie en las películas de Rocky, ha muerto a los 83 años, de acuerdo a declaraciones compartidas por su hija, Anne Morea Steingierser al medio The New York Times.

Gerald Tommaso DeLouise, era el nombre real del actor, su muerte se suscito el pasado 8 de octubre, sin embargo, fue hasta este miércoles que se hizo pública la información, sin revelar las causas del deceso.

Young nació en Queens, Nueva York, en 1940, participando en varios filmes desde 1970, teniendo su última aparición en 2018, los roles que presentaba eran principalmente personajes con descendencia italiana, mafiosos o de clase trabajadora, pero fue su papel como Paulie, el cuñado de Rocky, el que le daría reconocimiento mundial.

En 1976 fue nominado al Oscar por Mejor Actor de Reparto por su participación en la primera entrega del boxeador, de igual manera fue nominado a los Razzie, lo contrario a los Oscares, donde se premia a lo ‘peor del cine’ por su aparición en la entrega 4 y 5 de Rocky.

Paulie, papel quien le llevo a robar los reflectores, era un rol difícil, pues se trataba de un hombre alcohólico que trabajaba en un congelador para almacenar carne, siendo sumamente gruño, pero a la vez siendo uno de los más grandes amigos del boxeador.

En la carrera de Young también se encuentran titulos como: ‘Born to Win’, ‘The gang that couldn’t shoot straight’, ‘Cinderella Liberty’, Back to School’ y ‘Last exit to Brooklyn’, entre muchas otras.

La carrera de Burt no solo se centró en el cine, también probó suerte en otros ámbitos, durante su juventud, formó parte del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para su servicio militar y posterior se convirtió en boxeador profesional, retirándose con una racha invicta de 17 victorias.

Por su parte, el protagonista de Rocky, Silvester Stallone, compartió un emotivo mensaje en sus redes, externando el cariño que tenía hacia su gran amigo:

“Para mi querido amigo, Burt Young, fuiste un hombre y artista increíble, yo y el mundo te echaremos mucho de menos… QEPD”.

Con información de 24 Horas

Foto: Marca