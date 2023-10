Everglow visitará tierras aztecas

Ninshi Entertainment será la encargada de traer al grupo surcoreano de chicas a México

México.- Con coreografías impresionantes y canciones icónicas, E:U, Sihyeon, Mia, Onda, Aisha y Yiren, integrantes del girl group de K-pop ‘Everglow’ se presentarán en la Ciudad de México por primera vez. Te compartimos todos los detalles de su próxima visita a tierras aztecas.

Ninshi Entertainment será la encargada de traer al grupo surcoreano de chicas a México con su tour “Everglow All my girls in Mexico”, el próximo domingo 26 de noviembre de 2023 de las 19:00 a las 22:00 en el complejo Pabellón Oeste, ubicado a un costado del Palacio de los Deportes.

En esta ocasión Ninshi, ofrecerá una gran variedad de “paquetes” para que las y los Forever puedan vivir una experiencia única con las chicas.

La venta inicia el sábado 28 de Octubre de 2023 en punto de las 11am en todos los puntos de venta Ticketmaster México y taquillas del Palacio de los Deportes.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial