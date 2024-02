Entiendan, no van solos

ÍNDICE

Ruperto Portela Alvarado

Dicen los que saben y los que cobran por hacer encuestas sobre política y candidatos a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, que todos van ganando, porque, “el que paga gana” en el método de la encuestitis con el aval de la oficialidad.

En el escenario político de la capital chiapaneca, se pretende crear la ilusionista idea de que la contienda está cerrada solo entre AQUILES ESPINOSA GARCÍA y ÁNGEL TORRES CULEBRO, ambos salidos del gabinete estatal de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS. El primero de la Secretaría de Movilidad y Transporte y el segundo de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, con sus respectivos asegunes.

Ya se da por hecho que el “cincho” para la candidatura a suceder al “Modosito” CARLOS “Morrallas” MORALES VÁZQUEZ es el llamado “Ángel de las Obras”, ÁNGEL TORRES CULEBRO, porque se supone ser el candidato del Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, pero también apuntan los panegiristas del “ChilAquiles” AQUILES ESPINOSA GARCÍA que ya tiene la candidatura porque así lo ha negociado el “Alcalde Guacamayón” desde las oficinas de Palacio Nacional y el impresentable dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO.

Lo que no han pensado es que no van solos y que los demás “suspirantes” también tienen sus activos políticos y trabajo en las bases sociales que al final de cuenta son los que votan y deciden –si el dinero y el poder los dejan— a final de cuentas. Por eso dice FELIPE GRANDA PASTRANA que él tiene buenos números en sus encuestas y seguidores a su proyecto como sucedió en el 2021 cuando ganó las encuestas y le pidieron que se bajara para darle paso a la candidatura reeleccionista de CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ.

Pero en ese escenario no quieren ver los haberes que SALVADOR CONSTANZO tiene en las cuentas políticas que viene construyendo desde hace dos años en su calidad de Regidor del Ayuntamiento capitalino. Conste que el del eslogan de “Salva Tuxtla” tiene trabajo en las bases y que si no es candidato por Morena, como ya se decidió, lo puede ser por otra opción como Movimiento Ciudadano (MC) que hasta hoy no tiene un aspirante visible o competitivo. Lo cierto es que CONSTANZO ya está montado en el corcel de Movimiento Ciudadano y casi seguro sea el candidato a la Alcaldía de Tuxtla con esas siglas.

Dice CONSTANZO CEBALLOS que él no va con nadie ni aunque uno de ellos se haya tomado la foto con el propósito de que se bajara de la contienda. Sabe también y me lo dijo, que a ÁNGEL TORRES CULEBRO lo están inflando con las encuestas desde la oficialidad y que AQUILES ESPINOSA GARCÍA está apoyado por el inmenso gasto público del Ayuntamiento de Tuxtla y los miles de bots que paga CARLOS MORALES para impulsar al “ChilAquiles”, que en los dos casos es una realidad.

En este choque donde yo digo que uno es el candidato del Gobernador y el otro del Alcalde de Tuxtla, creo que esa no se la va a perdonar RUTILIO ESCANDÓN a CARLOS MORALES, quien anda engrandecido y soberbio pagando bonos a trabajadores de la misma Tesorería Municipal y SMAPA hasta por seis mil pesos, “malgastando el dinero del ayuntamiento” por casi mil 200 millones de pesos. Además está visto que desde la Secretaria de Relaciones Públicas y Comunicación Social que jefatura ALEXIS SÁNCHEZ SANTIAGO, está desviando a la campaña del Chilaquiles, con transa y corrupción de por medio, casi 4 millones de pesos.

Por cierto, no veo por ningún lado la aspiración de YOVANI SALAZAR a la candidatura por la Presidencia Municipal de Tuxtla. Más creo que le está tirando a los faisanes para ver si cae –cuando menos— un zanate. Tal parece que con el arrodillamiento al Coordinador 4T y virtual candidato a la gubernatura de Chiapas OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, “El Zanjaguar Negro”, puede asegurar aunque sea una diputación local o una regiduría.

El hecho es que SALVADOR CONSTANZO, “Salva Tuxtla”, está muy echado para adelante y cree que con todo su patrimonio político que ha conjuntado en sus visitas a más de 200 colonias, con resultados positivos, tiene para ganar la encuesta y es lo que ofrece a la candidatura de CLAUDIA SHEINBAUM y EDUARDO RAMÍREZ, aunque vaya de candidato con el sello de MC. El ejemplo fue el último evento en el que reunió a más de ochocientas personas que les dieron su apoyo incondicional en agradecimiento a todas las gestiones y obra social que ha hecho por ellos.

Así es que ÁNGEL TORRES y AQUILES ESPINOSA no crean que van solos, porque en el escenario y la pelea por la candidatura de Morena están FELIPE GRANDA PASTRANA, “Un Tuxtleco para Tuxtla” y SALVADOR CONSTANZO, “Salva Tuxtla”, quienes aseguran tener con qué ganar esta disputa electoral del proceso electoral municipal del domingo 2 de junio de 2024…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…