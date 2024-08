DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

EMPRESARIOS RESPALDAN EL PLAN TUXTLA 4T

Comenzamos… Las inversiones del sector privado son primordiales para el desarrollo de un lugar. Para Ángel Torres, próximo alcalde de la capital chiapaneca, este punto está considerado en su proyecto de gobierno denominado “Plan Tuxtla 4T”. Ángel Torres se ha reunido con todos los sectores de la sociedad tuxtleca, con la finalidad de dar a conocer su plan de trabajo. En la reunión con empresarios obtuvo una excelente respuesta. La clase empresarial integrada en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco SERVyTUR), se comprometió con Ángel Torres a impulsar su proyecto lo que demuestra la confianza que han depositado en el “Plan Tuxtla 4T”, plan que regirá el gobierno de Ángel Torres. Los grandes, medianos y pequeños empresarios también tendrán apoyos del gobierno municipal, facilitar los trámites para abrir negocios, eso provocará espacios laborales para las y los tuxtlecos que se traducirán en beneficios para las familias. El sector turismo también recibirá un gran impulso por parte de Ángel Torres. Hoteles, restaurantes, transporte, lugares ecoturísticos, para que Tuxtla Gutiérrez no sea una ciudad de paso, sino un destino donde los visitantes se queden varios días, eso provocará una derrama económica importante y en consecuencia empleos. El “Plan Tuxtla 4T” de Ángel Torres dará mejores condiciones de vida para las y los tuxtlecos.

Continuamos… El administrador de la franquicia Chiapas Unido (PCHU), Conrado Cifuentes Astudillosiempre se ha destacado de ser un oportunista, por eso los pésimos resultados en las urnas. El payaso de Conrado Cifuentes utilizó a los pocos militantes seguidores del PCHU para recibir prerrogativas. Los candidatos se quejaron de que Astudillo nunca les dio ningún apoyo para sus campañas, al contrario, tenían que darle dinero para sus gastos personales. Este oportunista anda buscando nuevos padrinos para poder seguir viviendo de la política. Recordemos que Conrado Cifuentes era incondicional del farandulero ex gobernador Manuel Velasco Coello, con quien hacían una excelente mancuerna, después se deslindó de esa relación y fue adoptado por el entonces secretario general de Gobierno y ahora diputado local electo, Ismael Brito Mazariegos de quien no se despega un solo momento. El payaso de Conrado piensa que, mostrándose con Brito, va a evitar que las autoridades electorales lo auditen y descubran el desvío de recursos que ha realizado de las prerrogativas y eso lo dicen los empleados del Comité de Chiapas Unido que está extinguiéndose. Mucho mobiliario comprado con recursos del PCHU no aparecen, los últimos inventarios no concuerdan, mucho menos las cuentas. En cuanto concluya el proceso electoral local 2023-2024, se conocerá la situación real de esa franquicia y el destino que tendrá Conrado Cifuentes Astudillo. Se comenta en los desayunaderos que este seudo líder oportunista tiene reservada una suite, allá, en el Amate. Su antiguo jefe el depredador de Manuel Velasco será uno de sus verdugos.

Terminamos… Para no perder la costumbre y para que no se les extrañe, los alumnos de la escuela Normal Rural Mactumactzá salieron a las calles a recordar la paliza que les dio el gobierno estatal el 6 de agosto del 2003. Los alumnos habían rebasado todo limite de tolerancia, secuestros, robos, vandalismo, ya era insoportable y el pueblo exigía al gobierno poner orden. Recuerdo que habían agarrado a un empleado de la Secretaría de Gobierno, lo raparon, lo desnudaron y lo amarraron a un cilindro de gas, amenazaban con prenderle fuego si no cumplían sus caprichos, querían dinero, mucho dinero. Llagaron elementos de todas las corporaciones policiacas estatales, liberaron al rehén, liberaron la escuela. Los “valientes” alumnos corrían despavoridos por el monte, se dispersaron, huyeron. Después se quejaban de una represión, abuso de la policía decían. Los normalistas en pandilla son bandoleros, agreden, lastiman, pintan, roban y queman la entrada de palacio, de esa manera conmemoran aquel día cuando los pusieron en orden. Los normalistas siempre se harán las víctimas, el pueblo agredido tiene que aguantar sus atracos. La Mactumactzá, escuela donde los alumnos llegan jóvenes, se convierten en viejos, en fósiles. La materia principal es tácticas guerrilleras. Viven bien, les dan becas, hospedaje, comida, pero no les basta, quieren más. Se mueven con toda impunidad. Los padres de los normalistas siempre han permitido que sus hijos que viven, no estudian, en la Mactumactzá cometan atracos, vandalicen, no se preocupan por su mal comportamiento, saben que sus hijos son intocables. La escuela Rural Mactumactzá es una de las instituciones con más presupuesto de todo el país y la que tiene una población estudiantil dedicada y capacitada para delinquir. Necesitan otra paliza, urge ponerlos en orden o sucederá lo mismo que pasó en Ayotzinapa. Así las cosas.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.