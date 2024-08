RUMBO POLÍTICO

Víctor M. Mejía Alejandre

EL PUEBLO DE VENEZUELA QUIERE CUENTAS CLARAS

El pueblo de Venezuela merece conocer los resultados completos y verificables del proceso electoral del pasado domingo, su conteo rápido resultó todo un fraude que dejó muchas dudas, donde por tercera ocasión el dictador Nicolás Maduro, fue electo presidente; el pueblo heredero de las glorias de Simón Bolívar debe de conocer esos resultados, para que puedan confiar en la veracidad que proclama el dictador y sus allegados.

En muchos sectores de la sociedad venezolana, incluidos los migrantes que hoy están estacionados en Tuxtla Gutiérrez; hay indignación, por los resultados dados a conocer el pasado domingo: solo hay que escuchar los comentarios que dicen en los restaurantes y cafeterías de la plaza las américas, donde están acampados desde hace varios meses esperando el salvoconducto para viajar a la frontera norte.

Me comentaba un joven profesionista venezolano que está en esa plaza, que es prioritario disipar cualquier duda sobre el conteo de los votos, para que los venezolanos puedan tener la seguridad y certeza en los cómputos que dio a conocer el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, un empleado de Maduro, que para variar fuera diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, partido al que pertenece el dictador Nicolás Maduro.

Según el profesionista venezolano en tránsito por esta ciudad; está claro y notorio, para ese noble pueblo; que el régimen autoritario de Nicolás Maduro, está violentando la democracia venezolana, al manipular los resultados electorales; este acto no solo es un ultraje contra la voluntad del pueblo, sino un desafío a los principios fundamentales de la democracia y la libertad.

En realidad, los hechos hablan por sí solos: el Consejo Nacional Electoral, bajo la presión del régimen, anunció los resultados de la elección presidencial celebrada el domingo sin seguir los procedimientos establecidos, ignorando incluso las mínimas formalidades que se habían respetado en comicios anteriores.

Elvis Amoroso anteriormente había servido como Contralor general de Venezuela, también es presidente del Consejo Moral Republicano, en vísperas de las elecciones presidenciales; el 24 de agosto del 2023 fue designado por la Asamblea Nacional de Venezuela como rector principal y presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿O sea?

Ante tantas dudas, la claridad de los resultados es lo justo y necesario para la tranquilidad de todo un país que participó y que cree en el voto como la herramienta primordial que tienen los pueblos los demócratas para las diferencias, cuentas claras pueblos en paz, de eso no hay duda. Así las cosas.

RUTILIO ESCANDÓN INAUGURA VIALIDAD

Durante la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico y mejoramiento integral de la Avenida Palenque de la colonia San José Yeguiste, de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenasdestacó que la modernización de esta vialidad contribuirá a la seguridad y al bienestar de los habitantes al facilitar la movilidad social y la conectividad hacia las zonas escolares, comerciales y de servicios de salud.

Escandón Cadenas subrayó que esta obra es una vialidad importante porque facilita la conexión hacia el boulevard Los Laguitos y otras colonias, pero tenía muchas fallas que provocaron inundaciones y la exposición de aguas negras que representaban un riesgo para la salud de los habitantes. Nos comprometimos a arreglarla, dijimos que no les íbamos a fallar y hoy entregamos una avenida muy bonita y funcional”, apuntó al invitar a las y los vecinos a mantenerla en óptimas condiciones para que las futuras generaciones también puedan disfrutarla.

Escandón Cadenas sostuvo que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum; el próximo gobernador, Eduardo Ramírez, así como el alcalde electo de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, seguirán trabajando en unidad para dar continuidad al progreso, el crecimiento y la transformación de la ciudad capital y de todo Chiapas. Así las cosas.

ERA se reúne con la canciller Alicia Bárcena.

El gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo una reunión con la canciller Alicia Bárcena, quien será la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Claudia Sheinbaum, ambos personajes coincidieron en trabajar de manera conjunta para que se inicie el manejo y restauración de microcuencas.

Aguilar dijo que, dentro del marco de los primeros 100 días de gobierno estatal y federal, iniciarán con la restauración de microcuencas en 30 municipios de Chiapas, para mejorar y mantener la calidad del suelo y del agua, así como conservar la biodiversidad y ayudar a mitigar los efectos del cambio climático.

Además, este proyecto que tendrá una mezcla de recursos estatales y federales no solo busca la conservación forestal, sino además pretende ser un apoyo para el patrimonio cultural local, al priorizar los cerros, aguajes, parajes que son parte de la identidad de los pueblos y comunidades.

De igual forma, destacaron que se proyecta una producción de cinco millones de plantas anuales, lo que representa un aumento de más del 800 por ciento y buscarán que sean plantas forestales de clima templado y tropical.

Cabe destacar que este proyecto es parte del plan de reforestación de 150 mil hectáreas en el estado, con el que, en la nueva era, se pretende preservar nuestra riqueza forestal. Veremos y comentaremos. Así las cosas.

DE POLÍTICA Y COSAS PEORES

El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no hay piso parejo en la cobertura que se está dando en las fracturas que hay en los partidos de oposición, ya que asegura que mientras que han puesto el foco en las diferencias que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tiene con varios de sus correligionarios; pocos hablan de las confrontaciones que se están dando en PAN, porque están peleando los del PAN igual o más, pero ahí no dicen mucho”.

En torno a que la actual Legislatura federal no pudo desahogar la solicitud de desafuero contra Alito Moreno, señaló que “En eso ya no me quiero meter mucho, no, no, después me echan la culpa a mí de todo. ¿Cómo le dicen al señor Moreno? ahora le llaman ‘amlito’ ¡No! No meternos en eso. Respetar, tienen sus diferencias internas. Así las cosas.

DEL COSTAL DE CACHIVACHES

En la reunión quincenal de Gabinete, el gobernador Rutilio Escandón convocó a sumarse al padrón de donadores, así como también exhortó a cumplir con los tiempos y documentación que solicita la Secretaría de Hacienda ante el cierre de la administración estatal

Luego de reiterar la obligación que tienen las y los titulares de las dependencias estatales de mantener finanzas sanas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó a continuar con responsabilidad y cumplir con los tiempos y documentación que solicita la Secretaría de Hacienda ante el cierre de la administración estatal.

“El Gobierno Federal ya cerró, debemos hacer lo mismo para entregar buenas cuentas. Hemos sido un gobierno con finanzas sanas y así tenemos la responsabilidad ética y moral de cerrar”, expresó durante la reunión quincenal con el Gabinete Legal y Ampliado, donde también señaló que, de no actualizarse en este sentido, el recurso será concentrado en la Secretaría de Hacienda a fin utilizarlo en beneficio del pueblo chiapaneco. Así las cosas.