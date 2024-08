David Lynch revela que tiene enfisema pulmonar

• La afectación es importante pues Lynch menciona que se queda sin oxígeno aunque camine a distancias cortas

Estados Unidos.- El director David Lynch (78) compartió que recientemente fue diagnosticado con enfisema pulmonar y mencionó que esto afecta su forma de trabajo. El cineasta compartió que es poco probable que vuelva a dirigir.

Y es que Lynch compartió que uno de sus temores es el contraer COVID, recordemos que este verano se ha reportado un repunte de casos en el mundo. El estadounidense menciona que su padecimiento se da por fumar durante gran parte de su vida.

“He tenido enfisema por fumar durante tanto tiempo y por eso estoy confinado en casa, me guste o no… Y ahora, debido al COVID, sería muy malo para mí enfermarme, incluso con un resfriado”, reveló el director a Sight and Sound de The Independent.

Y es que la afectación es importante pues Lynch menciona que se queda sin oxígeno aunque camine a distancias cortas.

Lynch mencionó que es poco probable que vuelva a dirigir y que si vuelve al ruedo lo haga hasta vía remota. “eso no me gustaría tanto”, compartió a la publicación.

A lo largo de su carrera David Lynch ha dirigido la serie Twin Peaks y los filmes Dune (1984), Blue Velvet (1986), The Elephant Man (1980) y Mulholland Drive (2001).

Con información de 24 Horas

Foto: Especial