Cuando el amor deja de ser: Olivia Wald

México.- Cuando a uno le rompen el corazón de forma inmediata se busca algún consuelo para poder remediar la decepción. Una película, helado o hasta canciones. Esto es lo que hizo la cantante argentina, Olivia Wald.

Con su tema “Temporada de canciones tristes”, busca hacer llevadera tu última decepción.

“No es casualidad que haya salido un día después de San Valentín. He decirte que en Argentina solo se celebra como el Día de los Enamorados. Sabemos que es un día recontra romántico, pero también se debe mostrar el otro lado de quienes no están en el mood.

“Tampoco es una canción de desamor, es de un amor que dejó de ser. Habla de un inicio de una temporada en la que escuchas esos temas que te marcan”, compartió Olivia Wald en entrevista con 24 HORAS.

Este tema es una balada y aunque no está basada en su experiencia busca mostrar una situación genuina.

“En el amor me ha ido bien. Yo escribo desde el corazón de situaciones super genuinas pero en ese aspecto estoy bien. Es una balada y lo que hago son baladas. Esta en particular empezó en una sesión de guitarra y voz. Fue una locura ya que esta canción la tengo desde hace dos años”, compartió.

Aunque este es su segundo tema bajo el sello Universal Music, Olivia ya tenía antecedentes de estar en la música. Formó parte de una banda y aprendió del negocio junto a ellos.

“Toda la vida canté. El camino me fue llevando por distintos lugares y es que antes estaba en una banda de cumbia pop. Cuando salí de ahí ya tenía idea de como funcionaba la industria. Cuando me animé a mostrar mi música.

“Ahora que estoy en una disquera el trabajo es el mismo, no siento que trabaje más o menos. Compongo en los mismos estudios y sigo con los mismos productores.Mi rutina sigue igual”, mencionó.

Adicional a esto, Olivia Wald compartió su experiencia en México, país que le ha abierto las puertas.

“México fue una sorpresa en mi vida. Había venido poco y siento que podía haber venido antes. A mi me invitaron para trabajar y me encantó porque acá son super profesionales para eso. Acá me sentí relajada y bohemia”, recordó.

Finalmente, la originaria de Argentina seguirá lanzando sencillos pues considera que este año es clave para que su proyecto crezca.

“En este momento estamos en el segundo lanzamiento. Los proyectos están y queremos ver cómo nos va. Estoy pensando en un concepto de disco. Se está definiendo.

“Además quiero seguir produciendo. Este viaje nos permitió escribir nuevas canciones y este es el año en el que lanzaremos mucha música”, concluyó.

