Colapso de la Línea 12 fue por falta de mantenimiento: Carlos Slim

México.- El empresario mexicano Carlos Slim descartó este lunes que el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo de 2021, se deba a una falla de origen en la obra.

Durante su extensa conferencia ofrecida en la sede del Grupo Financiero Inbursa en la capital, el ingeniero resaltó que la ‘Línea Dorada’ “trabajó 12 años y no le pasó nada”, por lo que atribuyó el incidente a la falta de mantenimiento.

En muchas cosas que se han hecho ha faltado mantenimiento, no solo en este gobierno, en varios; no solo en este lugar, en varios. (…) Yo creo que algo que dura 12 años con 900 millones de personas pasando por él y de repente hay un problema, yo no lo veo como falla de origen“, aseguró.

La tragedia ocurrió el 3 de mayo de 2021 por la noche, cuando cedió una viga de un puente elevado de la Línea 12, entre la estaciones Olivos y Tezonco, provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de “V”.

La llamada Línea Dorada fue inaugurada en 2012 para conectar los barrios populares del sur con el centro de la capital.

Cada día la usaban 220 mil pasajeros, pero estuvo rodeada de polémica desde el principio, puesto que costó más de lo previsto, su servicio tuvo que suspenderse entre 2014 y 2015 por numerosas fallas y vecinos habían denunciado daños en la estructura tras el terremoto de 2017.

Con información de EFE

Foto: EFE