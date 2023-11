Carey se descongela para cantar All I Want For Christmas Is You

La cantante Mariah Carey se descongeló para dar inicio a la temporada navideña con su exitoso tema “All I Want For Christmas Is You”.

Estados Unidos.- Atención a todos los amantes de la navidad, la cantante Mariah Carey se descongeló para dar el grito de inicio a esta temporada con su exitoso tema titulado “All I Want For Christmas Is You”.

Carey ha dado de que hablar nuevamente después de haber liberado un video en el que inaugura la temporada de invierno con su reconocida canción que ha sido puesta por muchos para dar comienzo a la época navideña.

En el clip que fue lanzado por medio de sus redes sociales, aparece la cantante congelada dentro de un bloque de hielo mientras unas personas vestidas de calabaza están tratando de romperlo, esto haciendo referencia a Halloween.

Posteriormente Mariah pronunció la frase “It’s time” lo que hizo que con su voz supuestamente se acabara de romper el bloque de hielo.

Momentos más tarde apareció vestida de rojo simulando el atuendo de Santa Claus mientras la rodeaban más personas que portaban ropa navideña como suéteres o gorros sin olvidar las orejas de reno.

Este video causó alboroto dentro de las redes sociales e hizo que sus fanáticos derramaran emoción por la época navideña.

De acuerdo con medios locales, la artista cada año con este tema musical gana más de 2 millones de dólares por las reproducciones.

Hasta el momento, el clip en donde se descongela ha acumulado alrededor de 45 millones de visualizaciones.

