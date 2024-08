Califica AMLO de “incongruente” el actuar de Córdova sobre el tema de las pluris

• López Obrador insistió en que la ley establece que la asignación de los espacios plurinominales se debe establecer a partir de la votación por partido y no por coaliciones

En la mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de incongruente al ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, por mantener dos posturas con respecto al fundamento legal para asignar las diputaciones y senadurías plurinominales.

“Uno no puede decir una cosa un tiempo y decir otra, si no ha cambiado la Constitución, si no ha cambiado la ley. Si ya se actuó de una forma durante tantas elecciones, por qué ahora quieren modificar las leyes y los procedimientos. ¿Nada más por el enojo, por no coincidir con nosotros? ¿Qué clase de demócrata es? ¿Somos demócratas cuando nos conviene?”, cuestionó desde Palacio Federal.

En ese sentido, López Obrador insistió en que la ley establece que la asignación de los espacios plurinominales se debe establecer a partir de la votación por partido y no por coaliciones.

También aprovecho para recordar que en el pasado el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se enfocó en defender lo que se establece en la ley y, tras la pasada jornada electoral afirma que no era válido, por lo que no solo argumentó que quienes abordan este tema son gente hipócrita a la que no le va a dedicar tiempo y atención, sino que además recordó la frase del personaje popular conocido como ‘La Chimoltrufia’ quien solía repetir: “Como digo una cosa, digo otra”.

“ El otro señor Ciro Murayama igual y lo único que argumentan es que se debe de aplicar la Constitución, ¿y qué más?, ¿qué no la ley es a ley? Con un descaro y un cinismo están convocando a una marcha para eso, entonces ya, cuídense, ya no sigan actuando de manera inconsecuente, les va a dar pena después”, remató.

Cabe recordar que el pasado martes 6 de agosto, la organización denominada Marea Rosa, así como el Frente Cívico Nacional (FCN), convocaron a una manifestación para protestar contra lo que ellos denuncian como la “sobrerrepresentación” de Morena y sus partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, en el Congreso de la Unión.

Esta movilización está programada para el domingo 11 de agosto a las 11:00 horas, según dieron a conocer en medios digitales.

La red de grupos civiles Unid@s, impulsada por el empresario Claudio X. González desde 2022 ha confirmado su participación en la protesta del próximo domingo. En ese sentido, el presidente aprovechó para preguntar quién estaba detrás de este evento pues el empresario se ha mantenido ausente.