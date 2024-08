Condecora Rutilio Escandón a arqueóloga Fanny López

– Le impuso la Medalla “Rosario Castellanos”. Reconoció a la galardonada por su hallazgo de la tumba de la Reina Roja y su compromiso con la conservación de la cultura Maya –

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas impuso la Medalla “Rosario Castellanos”, la máxima condecoración que el Congreso de Chiapas otorga a personalidades destacadas por su aportación en áreas de ciencia, arte y cultura, a la arqueóloga Fanny López Jiménez, quien, a lo largo de más de 30 años de actividad profesional, ha contribuido al hallazgo y la conservación de la cultura Maya y del patrimonio histórico de Chiapas.

En sesión solemne y ante la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez, el gobernador colocó la medalla a Fanny López Jiménez, a quien reconoció por el descubrimiento de la tumba de la Reina Roja en la Zona Arqueológica de Palenque, uno de los logros más importantes en México y el mundo; por sus investigaciones que engrandecen la cultura Maya, así como por su compromiso con las nuevas generaciones de arqueólogos.

“Es un galardón que reconoce y enaltece a una extraordinaria mujer chiapaneca que quedará en la historia de México y del mundo, gracias a su trabajo y deseo de descubrir más sobre nuestra gran cultura Maya. Hoy todas las autoridades estamos junto a sus seres queridos, compañeros y alumnos para agradecer sus investigaciones y sensible aportación al rescate, la recuperación y preservación de la riqueza natural, histórica y cultural de Chiapas. Gracias por servir al mundo Maya”, expresó.

En tanto, la galardonada con la Medalla “Rosario Castellanos”, edición 2024, la arqueóloga Fanny López Jiménez externó su gratitud por tan honrosa condecoración, al señalar que la obra de la escritora chiapaneca, a quien admira con gran interés, fue motivo de inspiración para redescubrir la cultura de Chiapas, sobre todo del aporte que inscribieron las mujeres de ese tiempo y que no trascendieron.

“Recibo esta distinción en nombre de las mujeres de Chiapas; es un gran compromiso que acepto con responsabilidad y orgullo, con el propósito de seguir escudriñando el pasado prehispánico de Chiapas del que me siento heredera y cuyo acontecimiento, a pesar de mis esfuerzos, apenas he empezado a gozar. Me he perdido en la selva y su obscuridad infinita, recorriendo las puertas del inframundo, cavernas de roca, con la única finalidad de entender quiénes somos como chiapanecos y cuál es nuestro lugar en este mundo”, señaló.

Manifestó su inquietud de seguir estudiando el papel que desempeñaron las mujeres del clásico Maya, sobre todo las pertenecientes a la nobleza, haciendo hincapié en la importancia de visibilizar el papel de las mujeres en la historia, las artes y la ciencia. reconoció a las que han trascendido en la economía, el conocimiento y el gobierno, sobre todo a las poetas que escriben en su lengua materna, como Mikeas Sánchez, Ruperta Bautista, Adriana López, entre otras.

La diputada presidenta del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez, indicó que una vez más, se distingue a una mujer chiapaneca con una de las medallas más importantes que se otorgan en Chiapas a las ciudadanas y ciudadanos que destacan por su aporte a la ciencia, arte o virtud en grado eminente.

Mientras que la diputada presidenta de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, Petrona de la Cruz Cruz, reseñó la semblanza de la vida y obra de la escritora, al tiempo de resaltar que la condecoración es un tributo eterno a su obra y legado, cuyo compromiso con la justicia, la libertad y la igualdad de derechos, sigue resonando y viviendo en cada una de sus palabras y en el inmortal impacto de sus obras literarias.

A su vez, la diputada María Roselia Jiménez Pérez, vocal de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, relató la semblanza curricular de Fanny López Jiménez, quien, dijo, es actualmente digna representante en el ramo de la arqueología en Chiapas y reconocida por servirle al mundo maya-zoque, trayectoria que le ha permitido ser considerada parte de las 103 mujeres líderes a nivel nacional.

Estuvieron presentes: el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez; representantes de los mandos militares; diputadas y diputados federales; alcaldesas y alcaldes; rectores de las universidades de Chiapas; dirigentes de partidos políticos; representantes del sector empresarial; servidoras y servidores públicos federales, estatales y municipales; así como familiares de la arqueóloga Fanny López Jiménez.