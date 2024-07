Bloqueos afectan economía y turismo en San Cristóbal

– Empresaria afirma que los turistas ya no quieren visitar el estado. Pide a autoridades poner orden –

Los constantes bloqueos en el tramo carretero San Cristóbal-Ocosingo, realizados por pobladores del municipio de Oxchuc, han perjudicado gravemente la economía, el turismo y el comercio en San Cristóbal de Las Casas. Los bloqueos, que ya llevan 37 días, surgen de un conflicto entre los pobladores y las autoridades concejales.

La empresaria sancristobalense, Alejandra Alfonso, expresó que estos bloqueos ahuyentan a los turistas, quienes ya no desean visitar Chiapas.

Alfonso hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para encontrar una solución a estos problemas que están reduciendo el número de visitantes nacionales e internacionales en la ciudad y en toda la entidad.

“Nos perjudican los bloqueos carreteros, porque los turistas nacionales e internacionales pierden su viaje, porque vivimos del turismo. Vienen y quedan atascados en algún tramo carretero, ya no avanzan, por eso nos afecta mucho. La gente ya no regresa o ya no quiere venir a Chiapas, nos preocupa mucho, sobre todo el turista internacional”, expresó.

Finalmente, Alfonso instó a las autoridades a dialogar con los grupos responsables de los bloqueos, ya que los más afectados son los empresarios que dependen del turismo. (Foto: Especial)