Asegura presidente AMLO que no caerá en provocaciones

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desea cerrar su administración sin actos de represión, masacres ni reportes de desapariciones forzadas.

López Obrador subrayó que no caerá en ninguna provocación, pues por años ha lidiado contra intentos de confrontación, y los ha evadido.

“Quiero terminar el gobierno sin ningún solo acto de represión, sin una masacre, sin desaparecidos; con paz, con tranquilidad, pero al mismo tiempo, sin autoritarismo”, señaló desde Palacio Nacional.

Comentó que la mayoría de la ciudadanía ha sido respetuosa con la figura presidencial, por lo que agradeció.

Ante las manifestaciones que se dan en torno a Palacio Nacional, el titular del ejecutivo planteó:

“Todo mundo se manifiesta, y tiene libertades, lo único que les pedimos es que no haya violencia, todos tienen derecho a expresarse, manifestarse, vivimos en un país libre, y yo quiero (terminar sin autoritarismo) y desde luego que lo vamos a lograr, porque ya pasamos bastante tiempo y circunstancias también difíciles, y nunca hemos caído en una provocación”.

Aseveró también que en toda su trayectoria política ha actuado con prudencia para no caer en provocaciones.

“Ya llevo muchos años luchando y evadiendo el acoso, enfrentando a provocadores o dándole la vuelta, no cayendo en la trampa de la provocación, de la violencia. La política no es confrontación, no es violencia, no son asuntos que se resuelven con golpes enfrentándonos a la policía. ¡No! La política tiene que ver con los argumentos, es convencer, persuadir, no imponerse, no tratar de vencer, de destruir, no odiar. Es ganar en buena lid”.

Dijo que se debe optar por el ejemplo de grandes personajes como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King. “Ahí está el camino”.

A diferencia de los conservadores, indicó, la gente entiende que no se debe caer en la violencia.

“Los de arriba quieren resolver todo con el uso de la fuerza, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, así piensan. El conservador siempre piensa así. Nosotros pensamos como piensa el pueblo, el pueblo piensa que si hay violencia, es porque no se están atendiendo las causas”.

La violencia en México, remarcó, se desató por el abandono del pueblo y por el contubernio de autoridades con la delincuencia organizada.

“¿Cómo vamos a olvidar de que se padeció un narco-Estado cuando el secretario de Seguridad del gobierno de (Felipe) Calderón era (Genaro) García Luna?”.