Ariana Grande responde a críticas con “Yes, and?”

México.- Luego de estar alejada de la música por casi cuatro años, Ariana Grande regresó con su más reciente sencillo “Yes, And?”, tema que mezcla el house con el pop.

De igual manera se espera que este track forme parte de la nueva producción de Grande la cual aún no tiene fecha de lanzamiento.

Junto al sencillo, Ariana compartió el videoclip donde se le ve en una oficina abandonada realizando algunos pasos de baile de voguing. Esto acompañada de varios bailarines y unos “críticos” los cuales se unen a ella gracias al ritmo.

Ariana Grande decide volver con un tema el cual habla sobre las criticas de las que ha sido objeto en los últimos años. Además toca el empoderamiento en las personas y da un mensaje para que hagan lo que quieran sin mirar a los demás.

Una de las frases más virales fue: “do you care so much whose ! i ride” la cual muchos tomaron como si se refiriera a las relaciones sentimentales que ha tenido, recientemente con Ethan Slater.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial