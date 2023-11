Yo no soy Fox, por mí que lo sancionen: Xóchitl Gálvez

La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, negó que las declaraciones del expresidente Vicente Fox en contra de Mariana Rodríguez, esposa del precandidato, Samuel García, le afecten, incluso dijo que por ella, que lo sancionen.

“A mí no (me afectan), yo no soy Fox, a mí que, que lo sancionen pase lo que pase. Yo he dicho: si tocan a una tocan a todas, soy clara en ese sentido y no tengo vuelta de hoja”, declaró en entrevista.

Consideró que no existe una guerra sucia de su parte hacia el gobernador con licencia Samuel García, “que no se victimice el Samuel”, declaró.

Entrevistada previo al encuentro con la comunidad de la Universidad Anáhuac México Campus Norte, en Huixquilucan, Estado de México, Gálvez Ruiz dijo que la visita de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, fue para “recibir instrucciones, no la disimulan, ella es incapaz de tomar una decisión por sí misma, le tienen que dar línea como le dieron línea de que no fuera a la FIL”.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas