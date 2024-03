LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Manuel Zepeda Ramos

XÓCHITL ¡VIVA LA COALICIÓN FUERZA Y CORAZÓN POR MÉXICO!

Inteligente, fortaleza de acero, nunca se raja, siempre al servicio de la gente como norma de conducta, mexicana a carta a cabal. Es todo esto y más. Una Hidalguense que va a ser presidente de México.

Xóchitl Gálvez se ha robado el corazón de los mexicanos, de los viejos y de los jóvenes que ven a nuestra patria como la gran Casa que hay que cuidar para nuestros hijos y nietos, la Casa que puede ser una gran potencia ante el Mundo.

Pasada la media noche inició el camino a la presidencia de la república. A partir de esa hora, los tiempos de campaña empezaron a correr.

Lo hizo desde Fresnillo, Zacatecas, la ciudad que hoy está considerada por el INEGI como la más insegura y peligrosa de México: el 96% de sus habitantes se siente inseguro.

Allí arrancó su campaña porque así lo quiso. Un minuto pasada la media noche.

Después de abrazarse con una de las miles de madres que buscan incansablemente a sus hijos desaparecidos, arrancó la marcha con los habitantes de Fresnillo quienes, armados de valor como la candidata convocante, marcharon por las calles de Fresnillo con veladoras encendidas hacia el centro de la ciudad en memoria de los hombres y mujeres que han muerto en esa potencia minera, plata concretamente, cuyo capital de trabajo federal para su explotación ha desaparecido para ponerlo al servicio de los intereses de quien gobierna el país. Dicen los que saben que la falta del trabajo para la explotación del metal precioso ha sido la gran causa de la descomposición social que hoy es notable ante el Mundo por la extrema violencia que allí sucede.

Al llegar al lugar del mitin y después de escuchar los gritos: ¡Presidenta, presidenta, presidenta! de los zacatecanos llegados además de otras comunidades de ese estado otrora bello y generoso, ante un clima de mucho frío como lo es el invierno de ese lugar cuyo viento helado parte los labios de quien no está acostumbrado a semejante tortura, dio inicio el mitin con la candidata acompañada de su hija y de sus colaboradores, así como los representantes de los tres poderes que la postulan al lado de los ciudadanos de México.

“Hay una demanda de vida, fundamental, que a todos los mexicanos hoy nos afecta y nos acecha”, dijo la candidata desde el arranque: “Queremos vivir sin miedo. Para lograrlo, como presidente de México propongo un modelo en donde se sumen cabeza, corazón y coraje”. Y empezó su discurso, fundamental para la tranquilidad de todos los mexicanos. Esto dijo:

“Cabeza, porque se necesita un gobierno que sepa cuando y como deba aplicar la fuerza pública. Por ello, vamos hacer cinco cosas”:

1.- El ejército dejará de hacer obras al capricho del gobierno. El ejército y la marina serán un referente de entrega a la patria y de lealtad a la constitución. Los mexicanos y las mexicanas siempre vamos a estar agradecidos por los servicios de nuestras fuerzas armadas a la patria. Me comprometo a cuidar su honor y su prestigio; a mejorar sus prestaciones sociales; a procurarles pasar más tiempo con sus familias. Desde que yo era joven los conozco. Mi hermano es militar y él, también joven, inició su carrera desde cadete hasta llegar a ser general del ejército. A nuestros soldados y marinos no les corresponde tapar los baches de una carretera ni a prestar servicios de hotelería en un centro turístico. Vamos a sacarlos de las tareas civiles que los distraen de su función principal: defender a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía: el control territorial del crimen organizado de vastas zonas del país.

A los civiles lo que es de los civiles y a los militares lo que es de los militares.

2.- Vamos a volver a la Guardia Nacional realmente guardia y realmente nacional.

Realmente Guardia porque vamos a darle la orden de investigar y perseguir a la delincuencia.

Se acabaron los abrazos a los criminales. Se les aplicará la ley. Esa será la regla.

Va a ser realmente nacional porque vamos a duplicarla: de 150 mil elementos a 300 mil para que tengan presencia permanente en las ciudades en donde se tengan afectaciones con la violencia, para que no vayan solo un ratito y se vayan. Por eso vamos a duplicarle el número de efectivos a la Guardia nacional, todos ellos calificados y certificados bajo la vigilancia de una policía civil.

3.- Vamos a fortalecer a los gobiernos estatales con recursos y con la nueva tecnología para enfrentar a los criminales. Los gobernadores van a tener todo el apoyo. Desde aquí se los digo: Se dejaron de ejercer 50 mil millones de pesos para fortalecer la seguridad pública y eso no va a volver a pasar.

4.- Vamos a apoyar a las policías municipales para que vuelvan a tener los recursos que le han quitado, para que tengan recursos para la prevención del delito, principalmente para la protección de niñas, niños y mujeres. Así evitaremos que la principal causa de muerte en los jóvenes sea la violencia.

Esto no puede seguir así.

Cuidar a los jóvenes y mujeres será la prioridad de nuestra policía.

5.- Cuidemos a quien nos cuida. Este gobierno abandonó a las policías. Hoy, la gran mayoría no tiene protección social. Daremos un salario digno y protección social.

Que se oiga bien: a todos los policías estatales y municipales veremos porque tengan una vida mejor.

El piso mínimo para los policías municipales debe incluir pensión, seguro de vida, atención médica, becas para sus hijos y crédito para vivienda. Ningún policía habrá de quedar fuera de la clase media. Se la debemos a la policía y se la vamos a cumplir.

Se preguntan de donde saldrán los recursos.

Dinero hay y para mi gobierno no habrá prioridad más importante que la seguridad de los mexicanos.

Que quede claro.

Mi estrategia tiene coraje porque será una presidencia valiente.

Para tener un México sin miedo, vamos a contener a las organizaciones criminales más violentas y agresivas de nuestro país, especialmente iremos sobre aquellas organizaciones que extorsionan y criminalizan a los ciudadanos, así como los que atacan a las personas en las carreteras.

Se les acabó el negocio. Ya no van a vivir del miedo y del trabajo de los mexicanos.

Por ello, propongo dos cosas:

1.- Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad, con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer alguna atrocidad.

Se le acabaron los privilegios a los delincuentes y quien lo haga, la va a pagar.

2.- Iniciaré una nueva etapa de cooperación con los Estados Unidos. Tenemos un enemigo común a quien vamos a combatir juntos.

Vamos a proponer una agencia binacional de aduanas, con personal civil de Estados Unidos y de México, que sean entrenados y certificados con controles de confianza. La agencia tendrá un doble mandato: fortalecer el control sobre cruces fronterizos para frenar la importación ilegal de armas de Estados Unidos hacia México. Ya basta que esas armas estén matando a mexicanos.

3.- Fortalecer el control aduanal para prever la importación de precursores químicos para el narcotráfico.

Y para quienes hablen de soberanía, desde acá les digo lo siguiente: prefiero una colaboración bilateral, respetuosa y transparente con Estados Unidos que seguir permitiendo que los cárteles controlen regiones cada vez más grandes de nuestro país.

Morena piensa en la soberanía de los cárteles; yo defiendo la soberanía de los mexicanos.

Finalmente, mi estrategia si tiene corazón, porque yo si voy a poner a las víctimas y sus derechos, en el centro de las acciones del gobierno.

Para ello, será prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas. Los vamos a buscar. Tengan la certeza las madres que me han acompañado en este recorrido y he escuchado su dolor. Haremos lo posible para que las madres buscadoras sean escuchadas y atendidas en todo lo que merecen. Me aseguraré de garantizarles un fondo de financiamiento nacional de atención a víctimas. Es fundamental hacerlo. Con los recursos incautados a los criminales apoyaremos a las familias de las personas desaparecidas y asesinadas por el crimen organizado, así como a los hijos de las madres víctimas de feminicidio.

Es muy importante liberar a los negocios de la extorsión a las economías locales. Ya basta que aquí en Fresnillo los locales estén cerrados por miedo al cobro de piso.

Hoy, en regiones enteras, los criminales deciden el precio del pollo, el del aguacate, el precio del transporte, el del material de construcción. Eso se va a terminar. Se los garantizo.

Amigas y amigos:

Esta es la estrategia correcta porque protege a los mexicanos y pone como prioridad cuidar a las mujeres y a los jóvenes. Es la estrategia correcta porque cuida las economías locales y fortalece las instituciones civiles, porque comienza un necesario y urgente proceso de desmilitarización de nuestro país. En contraste, la corcholata del presidente ya nos dijo que le apuesta a la militarización, a más inacción y a más desesperanza. Morena es más narco, más muerte, más miedo.

La disyuntiva para México es muy clara: continuamos por el mismo camino lo que significa claudicar ante la delincuencia, o luchar por defender a las familias, a los jóvenes y a los que trabajan y se esfuerzan.

Claudia es claudicar y México no quiere claudicar.. México quiere luchar. Luchar por la vida, por la verdad, por la libertad, por un México sin miedo.

Vamos juntos por la victoria. Vamos a ganar.

Viva la Coalición Fuerza y Corazón por México. Viva Fresnillo. Viva Zacatecas.

Viva México, Viva México.

¡Vamos a ganar!