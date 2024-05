ANÁLISIS A FONDO

Francisco Gómez Maza

XÓCHITL, LA PATRONA DE LOS INTELECTUALES DE LA DICTADURA PERFECTA

Sedicentes “intelectuales” domesticados por Carlos Salinas de Gortari, cuando este mentecato inició su sexenio, y que giran, cual veletas sin rumbo, alrededor de la revista Nexos, acaban de divulgar un desplegado, con la firma de 250 que se hacen llamar Intelectuales, por medio del cual llaman a votar por Xóchitl Gálvez, a la que califican como la “opción democrática”. Qué pena, primeramente, que una mujer ignorante y sin razones, sin sentido, sin conciencia, sin sentido de la responsabilidad y únicamente reaccionaria, sólo iluminada por la corrupción, como muchos de esos “intelectuales” que la apoyan, sea su paradigma para regir los destinos de la patria. Si no sabe regir su destino propio, imagine si va a dirigir los destinos de la Patria.

Pero los tales intelectuales lo que buscan, no es apoyar a Xóchitl por Xóchitl, sino enfocar sus baterías en contra de la Transformación de la Vida Pública Nacional, en contra del presidente López Obrador, quien los ha hecho papilla como garantes de la corrupción nacional, y en contra de la doctora Sheinbaum, Premio Nobel compartido, quien, es obvio, lleva las de imponerse por sobre esa podredumbre de partidos políticos que son el PAN, el PRI y lo que queda del PRD, que se están confabulando con el propósito de volver a encabezar el gobierno de México, que sólo fue fuente de corrupción durante treinta y tantos años en los que pretendieron dejar establecido el modelo neoliberal de capitalismo salvaje, en donde el Estado diera paso a la confabulación de la gran empresa detentadora de los grandes medios de producción en contra de la multimillonaria fuerza de trabajo que vivía en la inopia.

Pero llegó López Obrador y la fiesta, la piñata, se acabó y eso no les gustó absolutamente nada a los jilgueros de la parranda de los neoliberales, que salieron volando a España a refugiarse bajo el mando del Partido Popular y las fuerzas de Vox.

Mientras, los abajo firmantes no les quedó más que firmar desplegados en defensa de la democracia, que en realidad fue rescatada por los sectores populares que votaron por el cambio de modelo en hace ya casi seis años y que, no lo dudes usted, votarán el 2 de junio venidero, que está ya a la vuelta de la esquina, por continuar impulsando el cambio definitivo de las conciencias del pueblo y de los amigos del pueblo. Xóchitl Gálvez es sólo una banderita de tales “intelectuales”, que buscan recuperar sus privilegios, los millones de pesos que dejaron de embolsarse con el cambio de rumbo de la nación en el 2018.

“Creemos que la opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez”, aseguran en el desplegado publicado este 21 de mayo, en las redes de la revista Nexos. Lo lamentable es que unos pocos que creí que eran verdaderos intelectuales, conscientes, respetables estén ahora defendiendo los corruptos privilegios de los derechistas, entre los cuales están varios amigos periodistas. Y otros a quienes no lamento no haberlos conocido ni tratado, como Agustín Basave, Consuelo Sisar, Enrique Krause y Jorge Castañeda. algunos de los nombres que aparecen firmando el desplegado en el que se pide votar por Xóchitl Gálvez… Se ve en ellos el espíritu de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, las voces más intensas del neoliberalismo, que hicieron trizas de México y depauperaron a los más pobres, enriqueciendo a los más ricos y llenando sus bolsillos de dólares. Eso no puede volver…