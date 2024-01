Whoopi Goldberg niega estar involucrada en el caso Jeffrey Epstein

• La ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por la pelicula de ‘Ghost’, niega estar involucrada en el caso del magnate Jeffrey Epstein

Estados Unidos.- La actriz, Whoopi Goldberg dejó claro que no tiene ningún vínculo con el magnate Jeffrey Epstein, esto luego de que una de las víctimas del caso, revelara una lista de personas famosas que estuvieron relacionados con los abusos sexuales, y posteriormente se esparcieran rumores sobre que el nombre de la actriz estaba incluido.

Recordemos que Jeffrey Epstein es acusado por cargos federales de tráfico sexual, y en 2019, fue encontrado muerto en su celda, mientras esperaba su juicio.

Por lo que en medio de especulaciones sobre los famosos que visitaron las propiedades de Epstein, durante el tiempo en el que se cometieron los delitos, la ganadora del Oscar negó haber formado parte de dichas visitas, y que debido a esta noticia hay muchos sitios y medios de comunicación sensacionalistas que pueden ser dañinos para las personas, dando información equivocada.

Además, la actriz desmintió otros rumores que se han dicho sobre ella en los últimos días: «nunca me echaron del restaurante de Gordon Ramsay. Nunca me echaron del restaurante de Guy Fieri. No me echaron del programa de Bill Maher. No me peleé con Oprah entre bastidores aquí en The View. Quiero decir, es una locura. Sigue y sigue y sigue».

Sin embargo, es importante destacar que el nombre de Whoopi Goldberg, no aparece entre las personas mencionadas, algunos de los personajes que sí están son: Príncipe Andrés, el ex profesor de derecho de Harvard Alan Dershowitz, el difunto agente de modelos Jean Luc Brunel y el ex Presidente Bill Clinton. Sin embargo, los documentos no establecen que ninguna de las personas nombradas haya participado en los delitos.

Con información de El Informador

Foto: Especial