Wendy Guevara pide a sus seguidores votar por el Team Mar

• Wendy Guevara utiliza mensajes subliminales para apoyar al Team Mar

México.- La exganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, mandó una “indirecta” a sus seguidores para que voten por el Team Mar.

Wendy Guevara ha demostrado que sigue siendo la consentida del público no solo por su forma de ser sino por sus ocurrencias, pues a pesar de que debería mantenerse imparcial, pidió de manera “discreta” a sus seguidores.

Fue a través de un live que la ganadora de los cuatro millones de pesos de la primera temporada del reality show que ha acaparado la atención de los televidentes 24 / 7 mostró su apoyo al team integrado por Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre.

Aunque lo hizo de manera “discreta”… o eso cree ella, la influencer utilizó alegorías para referirse al equipo Mar y así demostrar su preferencia por ellos, a quienes incluso quiere que sus seguidores apoyen.

Lo anterior con frases como: “En el mar la vida es más sabrosa”, “Me encanta el mar porque yo me siento la sienita”, “Soñé que iba al mar”.

Por otro lado, utilizó frases como: “Se me metió un montón de tierra a la casa”, “A mí no me gusta la tierra, porque esa empolvan todos los muebles” para demostrar su disgusto por el equipo al que pertenece Adrián Marcelo, quien ha sido severamente criticado en redes sociales tras la confrontación que tuvo el pasado martes 6 de agosto con Gala Montes, situación que trascendió y por la cual la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) de la CDMX pidió a la productora del reality show La Casa de los Famosos a tomar medidas necesarias y posicionarse por la no violencia contra las mujeres.

En tanto que, tras repetir estos comentarios varias veces e interactuando con sus seguidores que bromearon con ella, la influencer logró transmitir su mensaje de forma “subliminal”.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial