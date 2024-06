Vuelve el dúo de Miami a la pantalla grande

• En esta cuarta parte, las cosas van a cambiar para estos dos antihéroes de la justicia

México.- La saga de Bad Boys aún tiene argumento para rato y los dos detectives más irreverentes de Miami, Florida, están de vuelta en la pantalla para una nueva aventura. Bad Boys. Hasta la Muerte, es el nombre de esta entrega que promete acción y comedia por parte de los detectives Marcus Burnett y Michael Lowrey.

En esta cuarta parte, las cosas van a cambiar para estos dos antihéroes de la justicia, pues les tocará estar del otro lado de la persecución, como “Los más buscados”, luego de que rumores apuntan a que su antiguo jefe en la policía tenía nexos con un cartel de las drogas, ambos lucharán por limpiar su imagen, aunque manchen la suya, esto a la par que deberán aprender que los tiempos han cambiado y que ellos ya forman parte de la vieja guardia.

En 1995, el mundo del cine no sabía que Bad Boys sería una saga de cuatro entregas (hasta la fecha) y recibió su primera película homónima protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, ambos afroamericanos, que no aportaron demasiado al cine de comedia de esa época, pues estaban de moda los filmes que unían a un elenco de actores de color para hacer reír con chistes del gueto en diferentes contextos.

La química de ambos intérpretes fue evidente y le fue muy bien como una comedia policial con situaciones irreverentes que fue mejor recibida por el público que por la crítica de su tiempo, pues no apuntaba a más.

Tuvieron que pasar ocho años para que Marcus Burnett y Michael Lowrey se volvieran a juntar en la pantalla y ocurriera Bad Boys II, que puso al dúo de Miami en una nueva situación de comedia y la policía en la lucha por detener el negocio de las drogas impulsado por carteles, solo que con la particularidad de que entre los detectives existe un problema que envuelve a la hermana de Burnett y a Lowrey en una relación sentimental.

Igual que con su antecesora, fueron películas 100 por ciento pensadas para el público y aunque la crítica no diera sus mejores comentarios, a la audiencia poco le importaba y recibió al filme con los brazos abiertos, lo que volvió a las dos cintas en clásicos de la comedia.

MÉXICO, DESTINO PARA BAD BOYS

Mientras en el cine los policías ganan la guerra contra las drogas, en el mundo real, los escenarios son muy distintos y con el tiempo la variedad de sustancias ilícitas y su accesibilidad aumentó, por lo que la saga no fue ajena al hecho y aunque tardó 17 años, hubo una tercera entrega llamada Bad Boys. Para Siempre, en la que finalmente este ilícito negocio apuntó a México.

Pero el destino no sólo fue en el argumento, pues las estrellas de la pantalla realmente aterrizaron en el Estado de México para rodar escenas.

La comunidad Lomas de San Agustín, en el municipio de Naucalpan y sus pintorescas calles empinadas urbanizadas con grafitis, fueron la escenografía perfecta con la que concluyó la entrega, pero hicieron que la saga se robara el corazón de los mexiquenses de esa zona.

Para esta cuarta entrega, Smith y Lawrence vuelven a México a presentarle la cinta a sus fans el día de mañana en una alfombra roja previa al estreno de Bad Boys. Hasta la Muerte, la cual llega a salas el 6 de junio.

