Víctor Hugo Lobo renuncia al PRD, podría ir a otro partido

El diputado local y ex delegado de Gustavo A Madero, Víctor Hugo Lobo, renunció al PRD, y comentó que una de las causas de su salida es que la dirigencia nacional del Frente Amplio, PAN, PRI y PRD, decidirán la candidatura a la Jefatura de Gobierno y no la dirigencia en la capital.

En conferencia, Lobo señaló que no ha habido acercamiento con ninguna coordinación de algún partido, pero dejó la puerta abierta a integrarse a otra fuerza política, esto al ser cuestionado si se uniría a Morena.

Por su parte, la legisladora Gabriela Quiroga, informó que la renuncia de Víctor Hugo Lobo, quien era coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, fue por apoyar la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal.

“Nosotros no podemos acompañar la ratificación de Ernestina Godoy. Me parece que por convicción y responsabilidad política, no puede haber tibieza política en ese sentido”, expresó.

Con información de 24 Horas

Foto: El Siglo de Torreón