The Last of Us arrasa en los premios Emmy con ocho premiaciones

• ‘The Last Of Us’ se coronó como una de las mejores producciones del 2023 y de la década dentro del ámbito televisivo

Estados Unidos.- La 75 entrega de los premios Emmy dio inicio la noche del pasado sábado 6 de enero en Los Ángeles, California, para premiar lo mejor de las artes creativas en la televisión, dónde ‘The last of Us’, estrenada en 2023 y que para muchos es la mejor adaptación de videojuegos de la historia, se mostró como una de las favoritas por la cantidad de nominaciones sorprendiendo durante la primera noche de la entrega de premios.

‘The Last Of Us’ se coronó como una de las mejores producciones del 2023 y de la década dentro del ámbito televisivo, a recibir muy buenas reseñas por parte del público y de la crítica, así como también buenos comentarios directamente de la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión premiando a lo grande a la producción de HBO y Sony.

La producción live action adaptó el videojuego homónimo de 2013 a la pantalla chica, llevándose anoche consigo ocho galardones en el evento inaugural de los Emmy.

Aquí los premios recibidos que recibió The Last Of Us:

Actriz de reparto en una serie de drama — Storm Reid (Episodio 7)

Actor de reparto en una serie de drama — Nick Offerman (Episodio 3)

Maquillaje prostético — Barrie Gower, Sarah Gower, Paul Spateri, Nelly Guimaras Sanjuan, Johnny Murphy, Joel Hall y Lucy Pittard

Efectos visuales especiales en una temporada o película — Alex Wang, Sean Nowlan, Joel Whist, Stephen James, Nick Marshall, Simon Jung, Dennis Yoo, Espen Nordahl y Jonathan Mitchell

Diseño de título principal — Andy Hall, Nadia Tzuo, Gryun Kim, Min Shi, Jun Kim y Xiaolin (Mike) Zeng

Mezcla de sonido para una serie de comedia o drama (1 hora) — Marc Fishman, Kevin Roache y Michael Playfair (Episodio 1)

Edición de sonido para una serie de comedia o drama (1 hora) — Michael J. Benavente, Joe Schiff, Christopher Battaglia, Chris Terhune, Mitchell Lestner, Jacob Flack, Matt Yocum, Maarten Hofmeijer, Randy Wilson, Justin Hele, David Aquino, Stefan Fraticelli, Jason Charbonneau y William Kellerman (Episodio 1)

Edición de imagen para una serie de drama — Timothy A. Good y Emily Mendez (Episodio 5)

Dentro de la reñida competencia también se encontraban producciones como The White Lotus y The Bear and Beef, de las cuales cada una se llevó cuatro galardones.

La ceremonia inaugural de los premios Emmy a las artes creativas es un evento que reconoce los logros técnicos y esfuerzos creativos que hacen posibles las producciones en televisión. La ceremonia principal se llevará a cabo el próximo lunes 15 de enero.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial