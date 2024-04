Sortea Xóchitl Gálvez críticas de estudiantes de la Ibero

• Xóchitl Gálvez sorteó críticas de los alumnos de la Universidad Iberoamericana por su cercanía con los dirigentes nacionales del PAN y PRI

México.- Un día después del debate presidencial, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez sorteó críticas de los alumnos de la Universidad Iberoamericana por su cercanía con los dirigentes nacionales del PAN y PRI y reconoció que su campaña ha tenido algunos errores.

“Básicamente sí creo que mi campaña ha tenido algunos errores en el sentido de no demostrar claramente las propuestas, necesitamos reforzar la comunicación en la campaña”, señaló.

El formato del encuentro sostenido este lunes con los alumnos de la Ibero le permitió a la ingeniera Gálvez Ruiz, responder más de una decena de cuestionamientos directos en diversos temas; sin embargo, el mayor reproche de los alumnos es que no se deslinde de Alejandro Moreno y Marko Cortés.

“Lo que hizo Marko Cortés (acuerdo sobre Coahuila) lo condené, ¿cuándo Claudia se ha atrevido a contradecir al presidente?, si hay algún delito que estos personajes de la política, cualquiera que le llames … que se investigue y se castigue”, advirtió.

Dijo que es una mujer que no milita ni va a militar en ningún partido político y que se va a rodear de los mejores, “yo puedo ser responsable de los que yo nombro, no puedo ser responsable de los que no nombré”, refirió.

Previo a su llegada al auditorio José Sánchez Villaseñor, los alumnos se confrontaron en una guerra de carteles y mientras en una cartulina se leía “PRI + PAN + PRD = corrupción = Xóchtil” en otro se leía “Claudia cobarde ven a la Ibero”, en tanto que, otro estudiante increpaba a un compañero por desplegar un cartel insultando a la candidata en su calidad de madre, “¡Métanse con las candidatas, con los hijos no se metan!”, exigía.

Xóchitl Gálvez reconoció que el primer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) fue “un desastre” en materia de organización, por lo que pidió más tiempo para presentar propuestas y temas propios.

Cuestionada sobre el tema de relaciones exteriores, la abanderada del PAN, PRI y PRD condenó el asalto que hicieron las autoridades de Ecuador en la embajada mexicana; sin embargo, aclaró que en su gobierno “las embajadas en mi gobierno no van a ser cuevas de delincuentes”.

Además aseguró que no será amiga “íntima” de personajes que violen derechos humanos de sus países como los mandatarios de Cuba y Venezuela.

