Sólo Chiapas y Tabasco están seguros para Morena

– Se ha generado la idea que la elección está resuelta, aunque se resuelve realmente el día de la elección, dice director de Saber Votar –

Solamente en Chiapas y Tabasco, podría estar decidida la elección, según las tendencias electorales que parecen irreversibles, aseveró Guillermo Torres, director de Saber Votar.

Durante la presentación de la plataforma “Saber Votar” desde la ciudad de México, aseveró que en dichos estados los candidatos a la gubernatura por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados están teniendo mayor fuerza, publicó el portal Intolerancia.

Señaló que en los estudios de la elección se encontraron con una apatía bastante peculiar, ya que contrario a otros procesos, en esta ocasión las elecciones locales atraerán votación para las federales.

Explicó que su análisis también se basa en las encuestas oficiales, avaladas por las autoridades electorales, con metodologías sustentadas.

Asimismo, encontraron lo que llamó tres grandes alarmas en esta elección, como son que pueda tener complicaciones, en el papel del crimen organizado, la posibilidad de elección de estado, a nivel federal y local, así como el abuso de programas sociales, además del manejo de emociones del miedo, que genera abstencionismo.

“Se ha generado la idea que la elección está resuelta, aunque se resuelve realmente el día de la elección”, dijo al referir que no hay ni crimen organizado, ni estado que aguante 70 millones de personas que vayan a votar.

Detallaron que la plataforma está hecha por voluntarios, además de que no es caro crearla y tenerla, por lo que sirve para llegar a los jóvenes y hacer el operativo.

Explicaron que Saber votar recibe donativos solamente y está conformada por jóvenes profesionistas voluntarios, por lo que no son financiados por partidos políticos, aunque se han acercado candidatos que quieren ser bien evaluados, pero no han aceptado ya que esa no es la esencia. (Foto: El Universal)