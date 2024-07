Sheinbaum no reforzará seguridad como presidenta

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum aseguró que no piensa reforzar su seguridad una vez que sea presidenta constitucional de México porque eso la alejaría de la gente.

Luego del atentado que sufrió el precandidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump, la futura presidenta de México condenó la violencia política.

“Es totalmente condenable, reprobable la violencia en general, pero en este caso particularmente, la violencia política en un caso así”, lamentó la muerte de uno de los asistentes al mitin donde fue agredido Donald Trump y se congratuló el que no pasara “a mayores” respecto a las consecuencias que podría haber tenido en materia económica.

Ante ello aclaró que no piensa reforzar su seguridad, “en mi caso es distinto pues, lo que se vive en Estados Unidos que en México, los casos que ha habido en México. Y por eso es importante que se abra una investigación mayor, pero no pienso yo reforzar la seguridad ni mucho menos, se aleja uno demasiado”, enfatizó.

Informó que ella seguirá con las giras al interior del país cuando sea presidenta, “esas no van a parar, es parte de la Cuarta Transformación estar en territorio no sólo en el escritorio si no, te alejas del sentimiento de la gente, de lo que te pueden decir las personas en uno y en otro lugar de la República”, declaró.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas