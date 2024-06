RUMBO POLÍTICO

Víctor M. Mejía Alejandre

SHEINBAUM MUJER DE IZQUIERDA CON RAÍCES ACADÉMICAS EN EU

No deja de llamar la atención un artículo publicado The New York Times; donde se deja saber que a principios de la década de 1990 Claudia Sheinbaum la ya electa presidenta de nuestro país; vivió en el norte de California, donde estudió en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, según el artículo periodístico; Claudia Sheinbaum vivió en una residencia proporcionada por la Universidad de Stanford con sus dos niños pequeños y su esposo, (Carlos Imaz) ya que en esos tiempos estudiaba un doctorado allá; la familia Imaz Sheinbaum: vivió cuatro años, espacio donde la ahora presidenta electa se sumergió en la vida de una inmigrante académica en un campus estadounidense.

La hoy presidenta destacada estudiante salió en la primera plana del periódico estudiantil The Stanford Daily por protestar contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero en el territorio norteamericano Claudia Sheinbaum encontró amistades que extrañaban México tanto como ella, pero según la publicación Sheinbaum y su familia lucían completamente cómodos en California, transitando con facilidad por el mundo académico estadounidense.

“Hubieran sido profesores, hubieran podido hacer sus vidas acá”, dijo Alma González, una amiga cercana de Sheinbaum en California. “Pero decidieron regresar”.

Ahora, tres décadas después, Claudia Sheinbaum ha sido elegida como la próxima presidenta de México y está a punto de convertirse en la primera mujer que liderará el país.

En ese momento, los mexicanos de izquierda como Sheinbaum tenían razones para desconfiar de Estados Unidos, ya que el gobierno de George Bush acababa de invadir Panamá, como parte de una historia de intervenciones de Estados Unidos en América Latina.

Además, Bush también respaldó al presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, que fue ampliamente acusado de fraude en su victoria electoral de 1988 por encima del contendiente de la izquierda; narra el periódico de New York entiéndase Cuauhtémoc Cárdenas.

El artículo periodístico dejó saber que cuando Sheinbaum recibió su primera llamada con el presidente Joe Bien este mes, Sheinbaum decidió dirigirse a Biden en inglés, y desde ese momento los dos líderes se comunicaron directamente, sin recurrir a intérpretes.

Esto deja ver que serán otras las relaciones con los vecinos del norte, a los que el presidente López Obrador menospreció y en muchos casos se puso en contra de la política norteamericana, tan es así, que casi no participa en las reuniones internacionales y si asiste se dedica a atacar la política de los norteamericanos.

Con Claudia seguramente vendrán otras actitudes más positivas y que se reflejarán en nuestro país, al tiempo; así las cosas.

RUTILIO CONSOLIDÓ LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

En su diaria labor el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que el gobierno de la Cuarta Transformación ha priorizado la inversión en la consolidación de proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura escolar que garantiza una educación digna y de calidad a la niñez y juventud chiapaneca.

Escandón Cadenas subrayó que, en más de cinco años, se han realizado acciones prioritarias en materia de construcción, reconstrucción, rehabilitación, ampliación y equipamiento integral de espacios en escuelas de nivel básico, preparatorias y universidades, tanto en las zonas rurales como urbanas de la entidad.

“Le apostamos a la educación porque estamos convencidos de que al invertir en este rubro reforzamos las bases del bienestar y el progreso de Chiapas. Ahora más que nunca no escatimamos recursos en educación, porque nuestro mayor deseo es que la niñez y la juventud cuenten con una mejor preparación académica y puedan alcanzar sus legítimas aspiraciones”.

Escandón Cadenas precisó que su gobierno asumió el compromiso de atender al sector educativo y hoy se puede constatar no sólo en la reconversión de escuelas sino también en el pago de deudas heredadas por las pasadas administraciones, lo que ha permitido respetar los derechos laborales de las maestras y los maestros chiapanecos. Así las cosas,

IGLESIA PIDE A SHEINBAUM SEGUIR DIÁLOGO POR LA PAZ

La Iglesia católica de México solicitó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum seguir el diálogo en torno a los Compromisos por la Paz, y llamó a denunciar con más fuerza la violencia y la impunidad en México a dos años del asesinato de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar.

Hay que recordar 20 de junio de 2022, en el estado de Chihuahua, norte de México, los jesuitas intentaron auxiliar y brindar protección a un guía de turistas, quien entró a la iglesia huyendo de personas armadas, por lo que fueron asesinados en la iglesia de Cerocahui, donde los sacerdotes servían a pueblos de la Sierra Tarahumara. “Estas dos muertes se sumaron a una larga lista de muertes y desapariciones violentas que vienen aconteciendo en las últimas décadas en el país”, señaló la Arquidiócesis de México, en su editorial del semanario Desde la fe, publicado este domingo.

“Todos estos hechos nos han llamado a elevar la voz, a denunciar con más fuerza la violencia y la impunidad en México, nos han urgido a exigir acciones inmediatas y eficaces para dejar de sentirnos inseguros, para tener justicia y verdad, para alcanzar la tan ansiada paz”, así las cosas.

ERA SE REÚNE CON TOÑO SANTOS Y MONREAL

El gobernador electo Oscar Eduardo Ramírez Aguilar conversó con Antonio Santos, representante político de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum y con el Ricardo Monreal, quien será el próximo coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, así las cosas.

DEL COSTAL DE CACHIVACHES

Se anuncia lo que ya se había dicho meses atrás de que subirá el precio del transporte urbano en Tuxtla Gutiérrez.

El costo será de 10 pesos, según los Transportistas de Chiapas que ya esperan el anuncio oficial para este miércoles en el Periódico Oficial estatal.

La tarifa, que ha sido un tema de discusión y negociación durante los últimos meses, se oficializará este miércoles a través del Periódico Oficial del Estado de Chiapas, aunque ya los combieros habían empezado a cobrarla desde el mes de abril, ante el rechazo del pueblo, ya pasaron las elecciones ahora vienen los aumentos, ahí está el primero. Así las cosas