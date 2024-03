ENSALADA DE GRILLOS

Ciro Castillo

SEMANA SANTA

En menos de lo que canta un gallo estamos por concluir el tercer mes del año y llegó una de las celebraciones católicas más populares entre quienes profesan esa religión, aunque sea “a su modo”.

Los obispos de México, que están agrupados en la Conferencia del Episcopado Mexicano, han hecho llamados para que estos días de descanso para la mayoría de la población sean tomados sí, como una pausa en el comienzo del año 2024, para estar con la familia y los amigos, pero también para reflexionar.

¿Qué podemos reflexionar? Hay tantos y tantos asuntos que ponen al resto de los meses del año cuesta arriba.

La macroeconomía del país va bien; sin embargo, en los bolsillos se siente cada vez más la carestía de los productos básicos para la alimentación mínima de las familias.

Hay todavía, problemas en educación, en salud, ambientales, pero, sobre todo, inquieta a la mayoría de la población la creciente sensación de inseguridad en prácticamente todo el país. Solo algunas entidades se salvan por completo. Las demás tienen zonas difíciles.

Los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, pero principalmente de Ocozocoautla sintieron frustración y miedo, tras los hechos de este lunes por la mañana en el tramo carretero que va de la capital a la tierra de las piñas.

Las redes, como suele suceder, se “incendiaron” con todo tipo de comentarios respecto a este hecho nunca visto tan cerca de la capital del estado.

No faltaron las críticas a la gestión de Rutilio Escandón Cadenas, cuya titular de Seguridad Pública reportó que hubo un operativo interinstitucional en cuanto se supo del choque entre dos grupos de civiles armados.

A fuerza de ser objetivo, no se le puede cargar la responsabilidad al mandatario estatal, quien ha realizado una gestión ordenada, pues se trata de una situación relacionada con el gobierno federal. Los militares y la Guardia Nacional (que sería la panacea) no actúan porque no reciben la orden que tendría que llegar desde palacio nacional.

Ahora bien, y volviendo al principio, que estos días de descanso por Semana Santa sirvan para una reflexión de la problemática general que vive nuestra ciudad, el estado y el país, además de lo que pasa en nosotros mismos.

Lo que pasa hoy no es casualidad ni ocurrió de la noche a la mañana. Todos dejamos de hacer algo. Todos tenemos cierta responsabilidad porque no alzamos la voz cuando debíamos alzarla. Porque siempre pensamos que la inseguridad y la violencia nunca tocará a nuestra puerta…

INHUMANOS

Lo hemos visto en redes sociales. El alcance y la barbarie con la que actúan los grupos de la delincuencia organizada es cada vez mayor.

Es cierto, tiene razón AMLO cuando dice que también son seres humanos los que han desviado el camino y se les tendría que sancionar conforme a la ley. Nada de ojo por ojo y diente por diente; sin embargo, cómo se reacciona cuando se cometen actos de barbarie.

Este martes, un día después del amanecer violento en la carretera de Tuxtla a Coita, un taxi fue encontrado incendiado en el nuevo libramiento Sur, a la altura de la colonia Raymundo Enríquez, municipio de Ocozocoautla, Chiapas. En su interior había una persona calcinada.

No se conoce hasta ahora el contexto de este hecho, pero, sin duda, se trata de un acto de barbarie…

NORMALISTAS

Y cuando estamos en medio de la zozobra que generó un hecho como el acontecido el lunes, los normalistas de la Normal Rural Mactumactzá le echan más leña al fuego.

La mañana de este martes incendiaron oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada que se ubican en la zona de la colonia El Brasilito.

Los muchachos, quienes siempre argumentan falta de atención a sus demandas, pusieron en riesgo a personal que ahí se encontraba laborando.

Tres mujeres tuvieron que ser rescatadas por bomberos y policías, pero es tan simple como esto: ¿qué hubiera pasado si las trabajadoras de estas oficinas hubieran fallecido a consecuencia de este hecho?

Todos tenemos libertad de manifestación en este país, pero hay de formas a formas y, siempre hemos dicho que con estas acciones los normalistas, lejos de tener el respaldo social, se ganan el rechazo…

ADEREZOS

-Un descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en Yucatán hace pensar que la premura por entregar esta obra emblemática del sexenio de la Cuarta Transformación podría derivar en fallas que irán saliendo a la luz con el paso del tiempo. Ojalá que no sea esta otro elefante blanco…

-Y sí, como habían advertido, “sin papeles” partieron desde Tapachula hacia el centro del país en el viacrucis migrante 2024. Sin duda, más que una connotación religiosa, esta acción tiene un sentido político. Se presenta justo cuando en México estamos en la antesala de las elecciones, pero también en Estados Unidos…