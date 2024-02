Se defiende López Obrador; asegura que el supuesto financiamiento del ‘narco’ son calumnias

• El presidente enfatizó que este intento por atacarlo está relacionado con la coyuntura electoral en ambos países

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en su primera campaña a la Presidencia de la República (2006) haya recibido financiamiento ilícito por parte de líderes del narcotráfico, calificándolas de calumnias, además de pedir pruebas.

López Obrador enfatizó que este intento por atacarlo está relacionado con la coyuntura electoral en ambos países y responsabilizó no sólo a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), sino al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos.

“Es completamente falso, es una calumnia. Están desde luego muy molestos, y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no sólo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios y aquí también. Pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas”, sentenció el mandatario.

A pregunta expresa, el ejecutivo federal aseguró que este tipo de ataques se debe a las elecciones que van a llevarse a cabo… “siempre que hay elecciones, aquí y allá, y en cualquier parte. Es una campaña, es en Estados Unidos, es en Alemania, es aquí. ¿Dónde están las pruebas?”.

Insistió que este tipo de señalamientos no son casuales e insistió en que se da por el contexto electoral.

“¿Para qué? Nada es casual. ¿Por qué ahora? Y es la misma. Pues sí, están diciendo que es la DEA. No, no, ya aquí lo estamos haciendo, nada más decirles no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el hampa del periodismo y de la política. Así, y que si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. La política es un imperativo ético, porque esto es calumniar. Porque van a decir, el periodista puede decir yo no estoy afirmándolo, incluso la misma DEA dijo que no había elementos, sí, pero la calumnia cuando no mancha tizna. Y esos son especialistas, calumnia porque algo queda y hay elecciones”.