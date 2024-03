Roberto Duarte dará vida a Paco Stanley

• El actor Roberto Duarte será quien asuma el reto de interpretar a este icono de la televisión mexicana en la serie exclusiva de Prime Video, «¿Quién lo mató?»

México.- La revista Quién publicó este lunes a manera de primicia, las primeras imágenes de la serie exclusiva de Prime Video, «¿Quién lo mató?», la cual aborda el asesinato del actor, comediante y presentador Paco Stanley.

Si bien ya se sabía que Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Belinda y Zuria Vega conformarían al elenco principal, los rumores apuntaban a que Diego Boneta daría vida a Paco Stanley, pero no fue así, será el actor Roberto Duarte quien asuma el reto de interpretar a este icono de la televisión mexicana.

Según destaca la revista Quien, Roberto Duarte tenía claro que él podría interpretar a Paco Stanley en un proyecto de este tipo. Y que una vez que el papel fue suyo, se embarcó en un viaje de investigación para entender al mítico conductor, refiere la publicación

“Fue construir con todo el respeto que se tiene que construir a una leyenda. Esto te pone al frente de una empresa épica. Era necesario crear ese ángel extraordinario que conectó a ese individuo con una nación completa”, expresa el histrión, quie ha formado parte de proyectos como «Un extraño enemigo» y «El baile de los 41».

Boneta interpretará a Jorge Gil, periodista y amigo de Paco. “Un actor tiene que ser el mejor abogado de su personaje”, dice el actor, quien se caracterizó para poder trabajar en este personaje.

Por su parte, Luis Gerardo Méndez será Mario Bezares. «Para mí era muy atractivo por todos lados. Eran muy talentosos, muy carismáticos, pero también podrían ser muy sombríos», le revela a la revista.

Zuria Vega será la esposa de Mario, Brenda. «A nivel profesional, es una oportunidad; a nivel actoral, es un reto importante representar a alguien que sigue vivo».

En tanto, Belinda será la controversial Paola Durante. «Me pusieron prostéticos, brackets, peluca, me pintaron las cejas, me cambiaron absolutamente toda la cara; jamás pensé transformarme así para un proyecto. Pero no cabe duda: me encantó», externa a la publicación.

Finalmente, quien dará vida a Benito Castro, es el músico Javier Ramírez «El cha», quien ha sido parte de Moderatto y Fobia.

Con información de SUN

Foto: Especial