Reportan que Silvia Pinal está en terapia intensiva

Presuntamente desde hace varios días Silvia Pinal estaría en terapia intensiva.

La noche de este 26 de diciembre circuló el reporte de que la primera actriz estaría en terapia intensiva en un nosocomio de la Ciudad de México.

La periodista María Luisa Valdes informó -a través de su cuenta de X- que Silvia Pinal supuestamente entró en terapia intensiva por problemas respiratorios.

“Entró a terapia intensiva por problemas respiratorios, desde el 22 de diciembre. Hoy fue Alejandra Guzmán a verla, le quitaron la máscara que le ponían par respirar y hoy ya se pudo sentar en un reposet”, escribió la comunicadora.

Luisa añadió que la actriz está “estable”.

Por su parte, el periodista y conductor Gustavo Adolfo Infante realizó una transmisión en vivo en el cual informó sobre el estado de salud de la exconductora del programa ‘Mujer, casos de la vida real’.

De acuerdo con Infante, Pinal supuestamente sufrió un infarto, pero dio una actualización sobre esto en el cual dijo que no pasó eso:

“No le dio un infarto, pero empezó a no responder, no respiraba, se la llevaron a un hospital al sur de la Ciudad de México y cuando llegó le tomaron los signos vitales, la respiración… no estaba respirando y a doña Silvia Pinal y la tuvieron que meter de inmediato a terapia intensiva”.

Por último, el periodista indicó que Efigenia -amiga de la actriz- Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán han estado junto con Silvia en el nosocomio, además de que Luis Enrique Guzmán Pinal la visitó en dos ocasiones.

Cabe recordar que Sylvia Pasquel informó a los medios de comunicación que la actriz “se encuentra bien de salud. Pero ahorita no la sacamos porque hace mucho frío”.

Incluso la mamá de Stephanie Salas indicó que Pinal estaría en la cena de Nochebuena:

“Tendremos una cena tranquila, con amigos, familia y claro que estará mi mamá. ¡¿Cómo creen que la voy a dejar solita?! ¡No!”.

Con información de 24Horas