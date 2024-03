Reportan agresión de policías a mujeres y niños en protesta

Manifestantes reportaron la presunta agresión que sufrieron por parte de policías, quienes habrían agredido a mujeres y niños en una protesta.

Un grupo de manifestantes reportó la presunta agresión que sufrieron varias mujeres y niños por parte de algunos policías, quienes habrían interrumpido la protesta que se estaba llevando a cabo en la carretera de Tlapacoyan-Atzalan en el estado de Veracruz.De acuerdo con lo reportado por medios locales, las personas estaban exigiendo la liberación de dos hombres, quienes están siendo señalados de secuestro, sin embargo, mencionaron que a varios de ellos los golpearon y amenazaron.

Asimismo trascendió que desde el 7 de marzo los familiares de los dos jóvenes acusados decidieron bloquear la carretera después de que fueran detenidos por policías.

Según los protestantes, las autoridades golpearon a tres de los manifestantes, entre ellos menores de edad y mujeres, además detallaron que algunas motos también fueron destruidas.

De acuerdo con un testigo que estaba grabando la manifestación, platicó que fue golpeada al igual que su mamá que la acompañó:

“Fui golpeada por puro hombre, me quebraron los lentes en mi cara, me mordieron, me tiraron al piso y me patearon, me golpearon la cara hasta tirarme los brackets, engañaron a la gente que me llevaban al hospital y en ningún momento me llevaron, me siguieron golpeando en el transcurso del camino, me quitaron la ropa, los tenis. Tanto municipales como estatales y marinos, me amenazaron con matarme”, expresó.

Cabe resaltar que pese a esto, realizaron una marcha frente al palacio municipal para exigir la liberación de los jóvenes.

De igual manera, dijeron que van a volver a bloquear la carretera y tomar el palacio municipal para que las autoridades los dejen libres.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas