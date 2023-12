Récord histórico de ‘Barbie’ con 18 nominaciones en los Critics Choice Awards

• La cinta de Greta Gerwig rompió el récord histórico de nominaciones en los Critics Choice Awards.

México.- Si no había sido suficiente con los récords que Barbie (Greta Gerwig, 2023) rompió en los números de taquilla y desbancando las ideas que teníamos de ‘blockbuster’, ahora deslumbra a todos con sus nominaciones a los Critics Choice Awards, donde acumulo 18 de ellas, quebrando así cualquier otro récord habido dentro de estas premiaciones a lo largo de sus 29 años de historia.

Por su parte, Oppenheimer, de Christopher Nolan y Poor Things, de Yorgos Lanthimos consiguieron, cada una, 13 nominaciones, entre ellas una a mejor cinta. Pese a que suenan a “muchas nominaciones”, no lograron alcanzar la marca de catorce postulaciones que aún mantienen Everything Everywhere All At Once (2022) y The Shape of Water (2017).

Por otro lado, los otros títulos que también compiten a mejor película son: Killers of the Flower Moon, American Fiction, Maestro, Past Lives, Saltburn, The Color Purple y The Holdovers.

Joey Berlin, CEO de los Critics Choice Awards, declaró: “Estamos muy emocionados de celebrar los destacados proyectos de este año, las actuaciones y a toda la gente que hizo posible la edición anual número 29 de estos premios. Este año vio un número increíble de blockbusters exitosos y hermosas historias traídas a la vida a través de estas excepcionales películas”.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial