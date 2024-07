Proceso electoral no ha concluido

Desde el Sur

Armando Chacón Ramírez Corzo

Comenzamos… El proceso electoral local no ha concluido, quedan pendientes todavía. Uno de ellos es la elección de algunos ayuntamientos. El IEPC (Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana), dio a conocer que las elecciones extraordinarias en los municipios de Pantelhó, Chicomuselo y Capitán Carlos Ángel Vidal se realizarán el próximo 25 de agosto. El padrón de estos tres municipios está conformado por cuarenta y cuatro mil 616 ciudadanos que son los que podrán acudir a las urnas a elegir a sus autoridades municipales. Las campañas proselitistas han comenzado en estos municipios. Quedan pendientes las elecciones en San Lucas y en Oxchuc, en este último se hará respetando Usos y Costumbres y será en una fecha posterior. No se ha dicho nada sobre la elección del municipio de San Lucas. En las elecciones del pasado 2 de junio, 22 mujeres fueron elegidas para encabezar igual número de ayuntamientos, de las 124 presidencias municipales que existen en Chiapas. Veremos que sucede en este proceso, que debe realizarse con respeto y legalidad.

Continuamos… El nefasto y corrupto alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Diaz Ochoa está cerrando fuerte su gestión, como lo ha acostumbrado en las tres ocasiones que ha ocupado ese puesto, engrosar su patrimonio. Mariano Diaz presume ser protegido por un alto funcionario del gobierno, por eso es intocable. Desde que andaba en campaña Diaz Ochoa impulsó y utilizó a grupos de delincuentes, como la banda de los “Motonetos” que se ha adueñado del Pueblo Mágico, la población vive atemorizada. Comentan que ha destruido los humedales para convertirlos en unidades habitacionales que ha construido su empresa en sociedad con su hermano. Ahora este truhan intenta despojar de su patrimonio a una ciudadana francesa-mexicana de nombre Michel Blanckg Melleer que radica en aquel municipio. Michel tiene una propiedad donde vive, son cuatro hectáreas y están ubicadas en la carretera San Cristóbal- Comitán a la altura de Rancho Nuevo. Este robo descarado y que lo sabe todo el pueblo, para “legalizarlo” lo va a proponer en Cabildo para que le autoricen expropiarlo y hacer casas al estilo Infonavit, por supuesto con su constructora, de avanzada ya envió a sus trabajadores a tratar de invadir esa propiedad, no han podido. Desde el interior del palacio municipal comentan que Mariano Diaz a un costado de su casa construyó un elegante salón de fiestas que costó más de diez millones de pesos, lo hizo con recursos municipales, eso afirman. Mariano se va “cargado” dicen algunos de sus colaboradores cercanos, lo admirable es que todos conocen las debilidades del alcalde, pero ninguna autoridad fiscalizadora ha ordenado alguna auditoria a esa administración municipal. Suertudo el Mariano.

Terminamos… Siguiendo con el tema del Pueblo Mágico, el ex alcalde de San Cristóbal y ex presidiario Marco Cancino González anda presumiendo que tendrá un importante puesto en la próxima administración. Este “chapulín” que no se ha podido quitar la ideología tricolor, brinca de partido en partido y se acomoda donde más le conviene, pero no logra repuntar, es “caemal”. El hecho de que ande pregonando que pertenece al equipo del Jaguar y que será uno de los que tendrán un puesto importante en la próxima administración, nadie se lo cree. Últimamente se ha dedicado a organizar reuniones con el pretexto de impulsar la Nueva Era, nadie llega, nadie confía en él, lo desprecian. Marcos Cancino no tiene vergüenza ni dignidad, tratar de impresionar a los incautos que es una de las gentes más cercanas del próximo gobernador, es una grosería. Así son las alimañas oportunistas.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.