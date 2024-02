Presenta INE protocolo de seguridad para candidaturas

• Taddei Zavala detalló que los partidos políticos podrán solicitar el acompañamiento de autoridades para seguridad de sus candidatos

México.- En reunión con representantes de partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este miércoles el protocolo de seguridad para candidaturas federales que contenderán por cargos en las elecciones del 2 de junio.

“En lo que a este Instituto se refiere, habremos de cuidar el tema de la seguridad de las candidaturas a nivel federal, presidencia, senadurías, diputaciones y gubernaturas”, informó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

En conferencia, Taddei Zavala detalló que los partidos políticos podrán solicitar el acompañamiento de autoridades para seguridad de sus candidatos, a través del Instituto.

En este sentido, recordó que el INE no cuenta con atribuciones de vigilancia o investigación, pero tiene la atribución de solicitar acompañamiento a las autoridades en materia de seguridad para garantizar dicha condición en el proceso electoral.

“Aclaramos a los partidos políticos que la competencia del INE estriba en solicitar a las instancias correspondientes la relación interinstitucional para que acompañe el proceso, no solo de las candidaturas, también de toda la plata laboral del Instituto en las actividades que en este momento están desarrollándose”, precisó.

Asimismo, la consejera presidenta del INE admitió que hay zonas del País donde el Instituto no puede realizar recorridos por consideración a las reglas de comunidades.

“¿Qué vamos detectando en campo?, zonas que por diferentes razones no podemos entrar a hacer recorridos. Hoy por hoy nos avisaban de unas zonas en Michoacán en donde no podíamos estar entrando a buscar a los que ya salieron sorteados para ser funcionarios de casilla. No es por otra razón que el tema de la comunidad tienes sus propias reglas. Hay que respetar”, refirió Taddei.

