Por maltrato, una joven huyó de sus padres

– Katherine, quien fue reportada como desaparecida, aclaró que huyó debido a la violencia en su casa –

Katherine Gabriela Cruz Martínez, quien fue reportada como desaparecida el pasado 1 de julio de 2024, aclaró en un vídeo en redes sociales que huyó de su casa debido a la situación de violencia que sufría por parte de sus padres.

La joven madre relató que el 29 de junio fue amarrada de pies y manos para evitar que huyera de su hogar en la comunidad Lázaro Cárdenas, municipio de Chenalhó, Chiapas. Sin embargo, logró escapar y actualmente se encuentra fuera del estado para evitar ser obligada a regresar.

Katherine asegura que sus padres cuentan con dinero para comprar voluntades, por lo que decidió alejarse. Pidió a sus familiares y amigos que no se preocupen, ya que tanto ella como su hijo están bien, pero dejó claro que no tiene intención de regresar a la casa de sus padres.

“No se preocupen por mí, estoy bien. Mi hijo también está bien. Hay muchas cosas que aclarar, ya no quiero que mi mamá me esté involucrando en cosas que no son. Está diciendo muchas mentiras sobre mí, me está difamando, está usurpando mi identidad porque ella tiene mi teléfono, y quiero que ese teléfono sea entregado a la fiscalía, porque tengo cosas importantes en él”, aclaró en el vídeo. (Foto: Especial)