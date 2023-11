Peso Pluma estrena tema en colaboración con Call of Duty

• El tema ‘Peligro’ tuvo completa libertad creativa por parte del cantante para la promoción del videojuego Modern Warfare III

México.- El famoso cantante de narco corridos, Peso Pluma, ha lanzado un nuevo tema con el nombre de ‘Peligro’ mismo que nace de la colaboración con la marca de videojuegos shooter Call of Duty para la promoción de su próxima entrega Modern Warfare III.

El trabajo con Peso Pluma demuestra la confianza que la desarrolladora le otorga a los artistas mexicanos, hace un año la Banda MS fue quien se encargó de realizar una estrategia similar para atraer al público mexicano y latino.

El tema compartido en el canal de YouTube del videojuego lleva por nombre ‘Peligro’ y se trata de un corrido bélico donde la lírica te pone en el lugar de un guerrero dentro del juego, rodeado del caos y listo para la batalla, sin miedo a enfrentar los contratiempos que el antagonista del título, Vladímir Makarov, pueda presentarte.

Rodrigo Pérez, director de producto de Call of Duty Latinoamérica, junto a Íñigo Campomanes, gerente de operaciones comerciales de Activision Blizzard, comentaron que Peso Pluma es un seguidor activo del videojuego, lo que facilitó la colaboración y dejó salir un proyecto más natural, además de externar que le dieron libertad creativa para la composición del tema.

Por su parte, Peso Pluma compartió un comunicado donde destaca su gusto por el videojuego y con ello su agradecimiento por la oportunidad de ser parte de la famosa saga.

“Disfruto jugando Call of Duty mientras estoy de gira con mis amigos y mi equipo y no podría estar más emocionado de crear una canción para mis fans para celebrar el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III.”

Pérez y Campomanes declararon que la elección de Peso Pluma para la creación del tema fue por su relevancia global, pues el jalisciense forma parte de una exposición global, recordemos que en julio pasado el cantante se posicionó en el Top 1 Mundial en Spotify con el sencillo ‘Ella Baila Sola’.

‘Peligro’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música, desde YouTube music, hasta Spotify, Amazon o Apple Music.

