Peso Pluma calló bocas en CDMX

• 65 mil personas se dieron cita en el For Sol de la Ciudad de México

México.- Llegó la tan esperada noche en la que Peso Pluma, el cantante más mediático del momento, dejaría en claro que su popularidad lo llevaría a llenar uno de los escenarios más importantes del país y así lo hizo al registrar sold out en el Foro Sol de la CDMX.

Las especulaciones estuvieron a la orden del día desde el mismo momento en que los boletos para el concierto de este sábado no se vendieran tan rápido. Pero lo logró, 65 mil personas se dieron cita en este foro en el que la noche dio inicio con el tema “Rubicon” con el que el cantante de corridos tumbados hizo vibrar al recinto de la Magdalena Mixihuca.

Con un grito de “arriba México cabrones”, el intérprete se dirigió a sus fans para cuestionarlos: “Están listos para el concierto más bélico. Bienvenidos al concierto de La Doble P”, para continuar con el tema “Zapata”.

“Compa Parka qué le tiene que decir a todos los todos los pinches medios amarillistas, que me criticaron y dijeron que no vendemos ni un pinche boleto, aquí está su pinche Foro Sol, lo tiene lleno y adivinen qué? Les tengo un invitado, viene desde Guadalajara, que se escuche el grito para Jasiel Nuñez”, dijo el tapatío muy engrandecido por este sold out.

Acto seguido, hizo su aparición en el escenario Jasiel. “Yo vine desde Guanatos, yo vine desde allá a cantarles lo siguiente, se llama “Bipolar”, pa’ todas las mujeres”.

La noche continuó con temas como Lagunas ft. Jaziel Núñez, “para todos los dolidos”.

Peso Pluma se dirigió a la Ciudad de México para decirles “lo que viene y en lo que hemos estado trabajando”, y al mismo tiempo agradeció a quienes “apoyaron a Génesis, y ahora sigue lo mejor se aproxima, un álbum colaboración con Jasiel Nuñez viejo, el próximo año. También tenemos el próximo álbum de la punta Doble P, como que todo está rosa hoy”, dijo para después cantar a la par de Jasiel, “Rosa Pastel”.

El público no dejaba de corear todas y cada una de las canciones que han posicionado a quien responde al nombre de pila de Hassan Emilio Kabande Laija.

“¿Se la están pasando bien? A mi no me quedó claro compa, quiero escucharlos a capela. Jasiel dio paso a la siguiente sorpresa de la noche. “Quiero cantar algo que saque con mi compa Danny Lux se llama Te quiero con el corazón.

El cantante de corridos tumbados no perdió oportunidad de comunicarse con su fans de esta región del país. “Yo todavía no quiero que se vaya Jasiel… Y, arriba los putos corridos, esta se llama Su casa. Arriba la CDMX cabrones”.

Y de esta forma despidió a quien llamó su hermano, “es un honor tener a mi mejor amigo Jasiel. Quiero que este corrido lo canten a todo pulmón se llama Nueva Vida” y continuó con Belicón.

“Aquí vinimos por el rap, y les tengo otro invitado, el rapero más ver… de México, Alemán”. Y, así la noche de corridos tumbados más esperada en los últimos meses estaba llegando a su final.

“No me quiero ir pero ahí les va esta rola” y sonó Rucón remix PP. ¡Peso, Peso, Peso, Peso!, retumbaban los gritos de la concurrencia en el Foro Sol.

“Quiero escuchar el grito de las mujeres a ver si se la saben. Vamos la pu… madre CDMX…”, gritó el galardonado intérprete mexicano.

Y así siguieron temas como “Las Morras”, “Gavilán”, “Gavilán II”, “Siempre pendiente”, “JGL”, no podían faltar.

“No los escucho Foro Sol, quiero presentarles, pero quiero presentarles a otro invitado que fue el primero que me trajo al Foro, Eduin Caz de grupo firme y un shot porque es costumbre. Muchas gracias por venir y sigue poniendo el nombre de México, puro para arriba”, y sonaron temas como “El Azul”, “Luna”, “Bye”, “Por las noches”, “Ojitos chiquitos”, “Qlona”, “La bebé remix” y mandaron saludos para Bizarrap.

Y llegó el momento para Natanael Cano, con quien interpretó “Lady Gaga” y “Chanel” para cerrar una noche llena de música.

Con información de 24 Horas

Foto: Ocesa