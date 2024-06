Pato Donald llega a sus 90 primaveras

• Un 9 de junio, pero de 1934, aparece por primera vez el personaje de dibujos animados creado por Disney, en el cortometraje «La Gallinita Sabia»

México.- Explosivo, enojón, impaciente y ruidoso son calificativos del Pato Donald, personaje surgido el 9 de junio de 1934 y que no ha dejado de hacer escándalos, siendo uno de los favoritos de la familia del estudio Disney y que puede presumir 154 cortometrajes, películas y caricaturas en televisión.

Esta ave rezongona lo mismo ha estado en historietas del periódico, cómics, manuales de entrenamiento militar de la Segunda Guerra Mundial y ha llegado a ser uno de los anfitriones favoritos del parque Disneyland. Su cara está en miles de juguetes y artículos, desde cepillos de dientes y pijamas, hasta zapatos, relojes, cortinas y autos.

“Como en todas las familias grandes, tenemos un niño problema y ese es el Pato Donald”, llegó a reconocer el mismo Walt Disney sobre su personaje que debutó, y no como protagonista, hace nueve décadas en el corto “La gallinita sabia”.

Cuenta la leyenda que un día Disney estaba oyendo un programa de radio estilo vodevil cuando escuchó la voz de Clarence Nash, quien hacía de un becerrito asustado, y Walt exclamó: “¡Ese es nuestro pato parlante!”

Cuando el público finalmente pudo oír a Donald quejarse por no querer trabajar, fingiendo que le dolía el estómago en dicho corto, el ave con moño, gorra y casaca de marinero sin pantalones se volvió una estrella instantánea y Walt Disney lo incorporó al lado de sus inseparables Mickey Mouse, la ratoncita Minnie, Pluto y Goofy.

Ya para el segundo corto de Donald, “Los beneficios de los huérfanos” (1934), el mismo Disney colocó al pato junto a Mickey (con voz de Walt), divirtiendo a cientos de niños en un teatro. Para 1937, ya tenía novia, Daisy, y también sobrinos: Hugo, Paco y Luis.

“Lo que hace que los personajes de Disney trasciendan es su personalidad. Lo que el Pato Donald hace o no hace es igual de importante a cómo escuchamos su voz”, explica Tony Anselmo en una visita guiada por los archivos del estudio Disney, orgulloso de haber hecho su voz desde 1985, cuando Nash falleció.

“Aprender a hablar como él fue muy complicado. Es algo que incluso no hago con mis cuerdas vocales, sino con mi boca y con mi diafragma; incluso he podido hacerlo cuando tuve faringitis. Es como un truco de magia; por lo que por ello es muy importante que no diga mucho más”.

Donald también fue abrazado por los mismos guionistas y animadores de Disney, quienes en el pico de la fama de Mickey recibían cartas de padres pidiendo que se comportara como un buen ciudadano y diera buenos ejemplos a los niños. De ahí que el pato era perfecto para hacer las travesuras que el ratón no podía.

Ícono de la cultura popular

Donald es uno de los pocos personajes de dibujos animados que ha servido en el ejército de Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, apareció en el corto “Der Fuehrer’s face”, que ganó el Oscar en 1943.

Luego en “Saludos amigos” y “Los tres caballeros” (1944), estrenado en la Ciudad de México, donde Donald, como estadounidense, acompaña al cotorrito brasileño José Carioca y al gallo mexicano Pancho Pistolas.

«Una de las cosas lindas de animar al Pato Donald es que él es como un hombre común. Eso hace que el personaje sea muy especial para cuando uno lo dibuja», comparte Mark Henn, quien tras dibujar al pato por 43 años y retirarse en diciembre pasado, no pudo resistirse a dirigir el cortometraje “D.I.Y. Duck” en el que el pato se meterá en líos al remodelar su casa.

En estos días, los parques de Disneyland festejan con afiches distintivos, así como mercancía para aficionados y coleccionistas.

Toda una estrella de los Oscar

Como toda gran estrella del celuloide, también Donald se ha paseado por la alfombra roja de la ceremonia del cine más seguida a nivel mundial; de hecho, ha participado en once películas nominadas a los Oscar.

Durante los años 40 apareció en varias películas de propaganda sobre las fuerzas armadas americanas, consiguiendo una fama que no había sido alcanzada anteriormente por ningún personaje de dibujo animado.

En 1958 se le concedió el honor de ser copresentador de la propia gala de los Oscar, y en el año 2004, hace ahora veinte años, “estampó” sus huellas en el paseo de la fama.

Con información de El Informador

Foto: Especial