Paola Suárez reaparece en redes sociales

México.- Luego de que Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, fuera agredida presuntamente por su pareja, esta ya fue dada de alta del hospital en el que se encontraba en la ciudad de León, Guanajuato.

Por medio de sus redes sociales la interprete de “2, 3 trucos” informó cómo va su estado de salud, pues recordemos ella tiene un hematoma en el ojo izquierdo y varios golpes en la cara y cuerpo. En la storie que publicó ella sigue incrédula de que su pareja, Jesús C presuntamente la haya golpeado.

“Hola ¿cómo están? […] Pues vean cómo estoy […] Me voy despertando, pensé que todo esto era un sueño pero… sí está pasando. Traigo una férula por parte de que acomodaron la nariz que la traía un poco desviada. Este ojo no lo tengo tan afectado como este, que traigo pura sangre molida”, menciona Paola Suárez.

Y es que en su mensaje que colgó en sus redes sociales la influencer se mostró afectada y hasta hubo lágrimas mientras daba detalles de su estado actual en el que mencionó que tiene muchos golpes en la cabeza que le provocan mareos.

Adicional a esto, Paola también espera que todo lo ocurrido pase rápido pues le ha afectado emocionalmente.

“Espero que esto pase rápido. Me siento mal que me haya hecho esto una persona que yo quiero o que quería, no sé qué pensar. Solamente quiero que termine ya, porque me siento mal. Me siento muy mal”, concluyó.

Esta mañana en redes sociales fue compartido un video que muestra el momento exacto en el que Paola Suárez de ‘Las Perdidas’ se avienta del balcón tras agresión de su novio.

Este clip sirve de sustento para confirmar la versión realizada por Wendy Guevara, quien detalló en un live en YouTube, que había unos videos en donde Paola se aventaba del segundo piso para alcanzar a su novio quien presuntamente le habría también robado.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial