Ochoa presenta denuncia por intento de secuestro

Willy Ochoa Gallegos, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas al Senado de la República, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) por el reciente intento de secuestro que sufrió en territorio chiapaneco.

Ochoa Gallegos expresó su desconfianza en las autoridades locales debido a la infiltración del crimen organizado en las dependencias gubernamentales.

“Lo hago hoy aquí, sabedor de que la Fiscalía llevará a cabo una investigación profunda sobre los actos de amenaza hacia mi persona e intento de secuestro. Hoy se cumple más de una semana, más de tres semanas en las que hemos solicitado el protocolo de seguridad a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y también a la Guardia Nacional”, indicó el candidato.

Ochoa Gallegos manifestó su preocupación por la falta de acompañamiento de la Guardia Nacional y otras instancias gubernamentales, a pesar de los múltiples intentos de amenazas y advertencias recibidos, incluido el reciente intento de secuestro.

Entrevistado a su salida del edificio sede de la FGR, el candidato reconoció tener miedo ante las amenazas, pero subrayó que no se dejará intimidar. “Miedo tengo y mucho, pero no somos cobardes, tenemos principios y convicciones”, afirmó.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, aplaudió la valentía de Ochoa Gallegos por decidir mantenerse en la contienda electoral a pesar del intento de secuestro e instó al gobierno a no ser “cobarde” y a hacer sentir el peso de la ley y la fuerza contra quienes amenazan la integridad de los candidatos.

“Hay que exigirle al gobierno que no sea cobarde, que no se eche para atrás, que debe hacer sentir el gobierno con todo el peso de la ley y de la fuerza, que los cobardes sean los otros, los que tengan miedo de verdad, los delincuentes, y no quienes queremos hacerle el bien a nuestro país”, declaró. (Con información de Milenio. Foto: Especial)