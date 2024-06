Nuevos Juegos del Hambre a la pantalla

• Suzanne Collins anunció que Scholastic publicará Sunrise on the Reaping en Norteamérica y otros territorios de habla inglesa el 18 de marzo de 2025

Estados Unidos.- Los estudios Lionsgate trabajan en la próxima película de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, basada en la nueva novela recién anunciada de la escritora de la franquicia, Suzanne Collins.

Esta noticia fue revelada por Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, quien además comentó que tiene a Francis Lawrence en conversaciones para dirigir esta adaptación.

Lawrence, el guionista Michael Arndt y el productor Jacobson se asociaron anteriormente con la productora en cuatro adaptaciones cinematográficas de libros anteriores de Collins: Los Juegos del Hambre, En llamas y Sinsajo, que recaudaron 3 mil 300 millones de dólares en taquilla.

Por su parte, Collins anunció que Scholastic publicará Sunrise on the Reaping en Norteamérica y otros territorios de habla inglesa el 18 de marzo de 2025.

Con información de 24 Horas

