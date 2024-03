No me asustan las campañas contra mi gobierno: AMLO

– No es de extrañarse debido a que “hay mucho dinero” de los sectores conservadores que “quieren regresar por sus fueros”, afirmó –

En la mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no es de extrañarse que en tiempos electorales vengan las campañas contra su proyecto de nación, debido a que “hay mucho dinero” de los sectores conservadores que “quieren regresar por sus fueros”.

En ese marco, López Obrador demandó a las autoridades electorales que le notifiquen de lo qué puede o no expresarse, porque “ya casi no quieren que hable de nada”.

Desde Palacio Nacional, se refirió a los señalamientos de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, quien durante la Feria de las Ideas 2024, criticó la política de seguridad del mandatario mexicano e instó a la ciudadanía a “defender” la democracia.

“Acaban de traer a una señora, de una asociación que hay en México, diputada española, le dieron una gran difusión los conservadores, vino a hablar mal de mí. La verdad es un timbre de orgullo, porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha”, aseveró.

Consideró que este tipo de personales y acciones seguirán repitiéndose en el contexto de las elecciones en México que se realizarán en 2 de junio.

“Va a continuar esto, pero tampoco debe extrañarnos, esto es así, son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio, mucho, mucho dinero de los que quieren regresar por sus fueros. Yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron”.

Para concluir con el tema, el jefe del ejecutivo insistió en que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación le notifiquen sobre los límites que debe guardar en el contexto electoral.

“Ya ahora estoy viendo que el INE y el Tribunal no me han notificado, pero ya casi quieren que yo hable de nada, voy a esperar la notificación y aquí la vamos a leer para ver qué podemos decir y qué no podemos decir”.