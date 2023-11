No iré a Acapulco porque puede haber provocadores: AMLO

A 21 días del paso del huracán Otis por el Puerto de Apulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó visitar colonias afectadas porque podría haber “provocadores“.

Este martes, desde Culiacán, Sinaloa, López Obrador informó que visitará este día por quinta vez el Puerto para supervisar los trabajos de apoyo a la población y de rehabilitación de la infraestructura pero advirtió que no visitará alguna colonia dedido a que podría haber gente que le miente la madre y debe cuidar la investidura.

“No puedo exponerme, no es Andrés Manuel; si se tratara de Andrés Manuel, respondería yo como cuando estábamos en la escuela (…) pero no, soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee. O sea, prestarme, caer en una provocación, que eso es lo que quieren”.

Y a renglón seguido acusó que algunos medios lo que buscan es “muchísimos muertos, porque son buitres”, cuando -según su percepción- fue un milagro que los decesos son pocos.

Finaliza censo

Por otro lado, el mandatario mexicano dijo que ya concluyó el censo que levantó la Secretaría del Bienestar para conocer las viviendas afectadas por el impacto del meteoro en Acapulco y Coyuca de Benítez.

“Ya terminamos el censo que se hizo casa por casa de damnificados y ya estamos entregando enseres domésticos, desde luego, alimentos, nunca han faltado alimentos, agua, despensas, y ahora viene la construcción de las casas, para las casas que se destruyeron, rehabilitar las que se afectaron, son más de 250 mil viviendas”, comentó desde Culiacán, Sinaloa.

A la par, el mandatario mexicano dijo que su administración va a dispersar un paquete de enseres que incluye refrigeadores, estufas y colchones, un ventilador y una vajilla en dichos hogares pero que, al corte, los proveedores no han garantizado el abasto total.

Por lo cual su administración realiza gestiones para adquirirlas y destacó que confía en que antes de que concluya 2023 los paquetes se hayan entregado en su totalidad en los 2 municipios guerrerenses afectados.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas