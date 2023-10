Nicole Durazo pide ayuda para localizar a sus familiares tras el huracán «Otis»

• La actriz, quien formó parte de la telenovela infantil «Vivan los niños», hizo uso de sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores para localizar a sus suegros

México.- Las primeras horas de este miércoles, Acapulco sufrió la llegada de «Otis», un huracán clasificado como categoría 5, que dejó graves afectaciones, destrozos y a cientos de familias incomunicadas, tal es el caso de Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Roberto Palazuelos y Nicole Durazo.

La actriz, quien formó parte de la telenovela infantil «Vivan los niños», hizo uso de sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores para localizar a sus suegros, ya que viven en la zona conocida como Acapulco Diamante, una de las más afectadas por la tormenta.

Aunque en un principio se mostró completamente desesperada por no tener ningún tipo de notica sobre sus familiares, la joven de 28 años explicó, en un mensaje que publicó en sus historias, que pudo comunicarse con ellos y sabe que están bien; sin embargo, no han podido dar con su ubicación ya que el acceso hasta su departamento está bloqueado por las autoridades.

La situación para Nicole, al igual que muchas personas que están viviendo algo similar, se ha tornado sumamente angustiante, pues a pesar de que tiene la seguridad de que sus suegros están con vida, desconoce su paradero: «Lo único que sabemos es que están bien, pero no tenemos contacto con ellos, no hemos podido llamarles y no sabemos dónde están. Por favor ayúdennos a localizarlos».

En un segundo mensaje, que fue grabado por su esposo, explican que el departamento en el que vivían quedó completamente destrozado y aunque han tratado de mandar gente que pueda buscarlos, pero la zona se encuentra en tan malas condiciones que el acceso no está permitido: «No están dejando pasar los militares, ahorita mandamos una moto para que pudiera buscar a mis papás, ayúdennos a correr la voz para que dejen pasar a quienes van a rescatar a sus familiares a los edificios».

La actriz, por último, hizo un llamado a sus seguidores para que se unan y manden ayuda a todas las personas afectadas, pues en medio de la tragedia lo han perdido prácticamente todo: «Acapulco está destruido. Por favor, comparte lo que está pasando y si pueden donen porque no hay agua, ni comida», finalizó.

Con información de SUN

Foto: Especial